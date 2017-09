Ersatzkeeper im Fokus: Ulreich? Koa Neuer…

Haltbar oder nicht? Bei der bitteren Niederlage machte Neuer-Ersatz Sven Ulreich keine besonders gute Figur und zeigte auf, warum der verletzte Welttorhüter den Bayern so schmerzlich fehlt.

München - Ulreicht das für Paris? So hatte die tz am Tag nach Sven Ulreichs Bock gegen Wolfsburg (2:2) vor einer Woche getitelt. Die Antwort lautet: Nein! Sang- und klanglos ist der FC Bayern mit 0:3 im Pariser Prinzenpark untergegangen, womit sich auch folgende Fragen stellen: Welche Schuld trifft den Ersatz des verletzten Manuel Neuer? Und: Wäre der ein oder andere Treffer von Cavani & Co. haltbar gewesen? FCB-Legende und ZDF-Experte Oliver Kahn sah das so. Das vernichtende Urteil des ehemaligen Welttorhüters nach dem zweiten Treffer von Cavani: „Auf diesem Niveau kann man so einen Ball auch mal halten.“ Noch einen Tick härter ging Lothar Matthäus mit Ulreich ins Gericht. Der Rekordnationalspieler bei Sky: „Den zweiten muss er haben. Auf hohem Niveau muss ein Torhüter so einen Ball halten. Der Schuss geht fast auf den Mann. Vielleicht springt er zu spät oder geht zu tief in die Knie. Bei hohen Bällen hat Ulreich immer schon Probleme gehabt. Das scheint eine Schwachstelle bei ihm zu sein.“

Hat Ulreich Sehprobleme? „Das ist absurd“

Wenig später wurde es in der Sky-Runde fast schon unfair. Die Experten rätselten, ob Ulreich Sehprobleme habe. Kein Wunder, dass dem Ex-Stuttgarter der Kragen platzte, als Journalisten ihn auf die vermeintliche Sehschwäche ansprachen. „Das ist absurd, warum sollte ich Sehprobleme haben“, zischte die Nummer zwei der Bayern. „Gegen Wolfsburg war es mein Fehler, weil ich den Ball falsch berechnet beziehungsweise eingeschätzt habe, aber bei dem Tor habe ich den Ball gesehen und bin hingegangen. Das ist dummes Geschwätz!“

Zur Kahn-Kritik am zweiten Tor durch Cavani fügte Ulreich an: „Er trifft ihn und er geht oben rein. Ich komme mit meinen Fingerspitzen noch ran, daher weiß ich nicht, ob er da recht hat.“ Und schob dann noch an alle Kritiker hinterher: „Ich kann Manuel Neuer nicht hundertprozentig ersetzen, er ist Welttorhüter. Vielleicht wird er den ein oder anderen Ball halten, den ich nicht halte.“