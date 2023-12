Bastian Schweinsteiger und Bayern-Coach Thomas Tuchel treffen sich in Münchner Nobel-Bar

Bastian Schweinsteiger und Thomas Tuchel wurden am Montagabend in einer Münchner Bar gesichtet. Was hatten die beiden Fußball-Fachmänner zu besprechen?

München – Barbesuche an einem Montagabend? Tatsächlich eher die Ausnahme in der bayrischen Landeshauptstadt.

In München spielt sich das Leben eher rund ums Wochenende ab. Aber vermutlich war genau das der Grund, warum sich Bastian Schweinsteiger und Thomas Tuchel an einem Montag auf einen Drink verabredeten. Möglichst wenig Publikum eben.

Schweinsteiger und Bayern-Coach Tuchel treffen sich in Münchner Luxus-Bar

Die beiden wurden von der Bild aber dennoch in einem der luxuriösesten Spots der Stadt gesichtet: Der Bar Montez. Sie gehört zum Hotel Rosewood. Alleine die Lage ist besonders. In der Kardinal-Faulhaber-Straße, unweit des angesagten Restaurants Burger & Lobster Bank in der Nähe des Lehnbachplatzes, wo immer wieder Fußballs-Stars ein und aus gehen sowie des Hotels Bayrischer Hof, saßen Schweinsteiger und Tuchel bei einem gemütlichen Drink zusammen.

Wie das Foto der Bild zeigt, stand vor beiden eine große Flasche Wasser (keine Saskia-Quelle) und ein Drink, der nach einem Espresso Martini aussah. Untypisch für den Bayern-Coach, weil dieser während der Saison eigentlich keinen Alkohol trinkt.

Thomas Tuchel und Bastian Schweinsteiger trafen sich offenbar am vergangenen Montag (4.) in einer Luxus-Bar in München. © Imago-Images

Nobel-Bar-Besuch von Tuchel und Schweinsteiger: Neid bei Matthäus und Hamann?

Wer im dort im Hotel übernachten möchte, sollte das nötige Kleingeld parat halten. Eine Suite im Rosewood kostet 24.000 Euro, ein Zimmer gibt‘s dort ab 700 Euro. „Die bezaubernde Bar Montez ist ein lebendiger und raffinierter Ort für einfallsreiche Getränke, schmackhafte Snacks und täglichen Live-Jazz. Sie lädt ihre Gäste ein, maßgeschneiderte Cocktail-Kreationen sowie eine ausgewählte Auswahl an Spirituosen, Weinen und Bieren zu entdecken“, steht auf der Homepage der Bar, die „eine passende Hommage an die Namensgeberin Lola Montez aus dem 19. Jahrhundert, die für ihre feurigen Auftritte berühmt war – und dafür, dass sie die Mätresse von König Ludwig I. von Bayern war.“

Ebenfalls brisant: Als Tuchel vor einigen Wochen den Zoff mit den Sky-Experten Didi Hamann und Lothar Matthäus hatte, schlug der Bayern-Coach ein Angebot auf „Versöhnungsbier“ mit Matthäus aus. Mit FCB-Legende Schweinsteiger aber traf er sich nun auf ein offenbar alkoholisches Getränk.

Schweinsteiger und Tuchel in München gesichtet: Ein Treffen und Fußball-Fachmännern

Vermutlich, weil Tuchel mit ARD-Experte Schweinsteiger keine wirkliche berufliche Schnittmenge hat. Die Länderspiele betreffen den Bayern-Trainer ebenso wenig wie die Pokalspiele (zumindest in dieser Saison), die im Ersten gezeigt werden.

Privat aber scheinen beide offenbar besseren Kontakt zu pflegen. Um was es bei dem Treffen der beiden Fußball-Fachmänner ging, ist allerdings nicht bekannt. (smk)

