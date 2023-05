Ex-Bayern-Boss Rummenigge fordert: „DFB sollte Beckenbauer würdigen“

Von: Lina Krull

Teilen

Karl-Heinz Rummenigge hält nach gemeinsamer Ära bei Bayern München viel von Franz Beckenbauer und findet: Die Wertschätzung wird dem „Kaiser“ nicht gerecht.

München – Franz Beckenbauer verschwindet seit Jahren immer mehr von der großen Bühne des Fußballs. Als Spieler, Trainer und Funktionär hat der heute 77-Jährige den Fußball in Deutschland geprägt und weiterentwickelt. Beckenbauers Lebensleistung könne man nicht hoch genug einschätzen, wie Ex-Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge gegenüber dem Portal t-online.de in einem Exklusiv-Interview urteilt. „Dementsprechend sollte auch der DFB diese gebührend würdigen“, findet der 67-Jährige.

Karl-Heinz Rummenigge Geboren: 25. September 1955 (Alter 67 Jahre), Lippstadt Stationen als Spieler: FC Bayern München, Inter Mailand, Servette Genf Größte Erfolge: Europameister 1980, Vize-Weltmeister 1982 und 1986 Aktuelle Funktion: Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees

Ex-Bayern-Chef Rummenigge mit eindeutiger Botschaft: „Top of the Tops“

Die Anerkennung der sportlichen Leistungen von Franz Beckenbauer ist nicht in dem Maße, wie es sich Karl-Heinz Rummenigge erhofft: „Zunächst einmal würde ich mir wünschen, dass Franz den Stellenwert erhält, den er verdient.“ Rummenigge führt im Interview weiter fort, Beckenbauer sei „als Spieler und als Trainer Weltmeister, er gehört in die Kategorie „Top of the Tops“, die jemals im Fußball existiert haben.“

Gerade vom DFB würde er sich deswegen eine entsprechende Würdigung wünschen. Franz Beckenbauer hingegen scheut seit seinem Abschied als Funktionär aus der Welt des Fußballs die Öffentlichkeit, auch wegen gesundheitlicher Probleme. Zurückgezogen lebt der Präsident des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zusammen mit seiner Familie im Salzburger Stadtteil Parsch. Dort bekommt er regelmäßig Besuch – auch von Karl-Heinz Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge (l.) pflegt auch heute noch ein freundschaftliches Verhältnis zu Franz Beckenbauer (r.) © Sven Simon/imago; SKATA/imago

Rummenigge, Hoeneß & Co.: Diese Stars kommen zum „Kaiser“ nach Salzburg

Zusammen mit Paul Breitner und Uli Hoeneß stattete Rummenigge Franz Beckenbauer im vergangenen Jahr einen Besuch ab. Anlass war das Achtfinalspiel Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern in der Champions League. Seitdem reiht sich Treffen an Treffen. „Wir drei fahren regelmäßig zu ihm nach Salzburg, treffen uns dann dort zum Mittagessen und reden über aktuelle und alte Zeiten“, berichtete Rummenigge t-online.de. Drei Stunden sei die Gruppe bei der letzten Begegnung zusammen gewesen und „es tut ihm (Beckenbauer, Anm. d. Red.) genauso gut wie uns.“

Auch Andreas Brehme, der sich durch seinen Siegtreffer im WM-Finale 1990 einen Namen gemacht hat, zählt zu den Gästen des 77-Jährigen. Beckenbauers Position als Teamchef der Nationalmannschaft verbindet die beiden ehemaligen Profis wohl auf Lebenszeit.

Deutsche Nationalmannschaft: Die Spieler mit den meisten WM-Einsätzen Fotostrecke ansehen

„Wir verehren Franz wirklich“: Rummenigge dankbar über Vertrauen

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Funktionären in den verschiedensten Konstellationen basierte auf Vertrauen, wie Rummenigge zugibt: „Er war mein Kapitän, mein Trainer in der Nationalmannschaft, mein Präsident und der erste Aufsichtsratsvorsitzende bei Bayern München […] Ich hatte bei ihm immer das Gefühl, dass ich sein totales Vertrauen genieße.“

Das Verhältnis zu Beckenbauer sei „bis heute ein wunderbares Verhältnis“. Und dann schwärmte Rummenigge über die Treffen des Quartetts: „Wir verehren Franz Beckenbauer wirklich.“