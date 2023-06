Früherem Bayern-Star droht in seiner Heimat eine Haftstrafe

Von: Christoph Wutz

Douglas Costa verließ die Bayern 2021 als Flop und spielte seither in aller Welt. Jetzt droht ihm eine Haftstrafe – aus finanziellen Gründen.

München – Er kam als Ballkünstler und Edeltechniker zum FC Bayern München und ging unter harscher Kritik des damaligen Präsidenten Uli Hoeneß: Douglas Costa, der von 2015 bis 2017 sowie in der Saison 2020/21 beim Rekordmeister unter Vertrag stand. Seitdem spielte er bei Klubs auf der ganzen Welt – und muss jetzt womöglich ins Gefängnis. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Haftbefehl in seiner Heimat Brasilien erlassen.

Douglas Costa de Souza Geboren: 14. September 1990 (Alter: 32 Jahre), Sapucaia do Sul, Brasilien Position: Rechtsaußen Bilanz beim FC Bayern München: 97 Spiele, dabei 15 Tore und 30 Vorlagen (von 2015 bis 2017 sowie 2020/2021) Aktueller Verein: Los Angeles Galaxy

In seiner Heimat Brasilien: Haftbefehl gegen ehemaliger FCB-Flügelflitzer Costa erlassen

Der Haftbefehl gegen den Flügelflitzer, der 2015 für 30 Millionen Euro von Schachtar Donezk nach München gewechselt war, wurde wohl bereits am Freitag in Porto Alegre in Brasilien erlassen. Das berichtet das brasilianische Portal GZH.

Das für den Fall zuständige achte Familiengericht der brasilianischen Stadt hat Geheimhaltung im Verfahren erklärt. Das Gericht nannte auch keine Details rund um den Haftbefehl gegen den Ex-Bayern-Kicker, der 2020 für eine Saison auf Leihbasis zum Rekordmeister zurückkehrte. Bei seinem zweiten Bayern-Intermezzo floppte Costa aber.

Wegen ausstehender Unterhaltszahlungen: Ex-Bayern-Star Costa muss womöglich in Brasilien ins Gefängnis

Laut GZH fußt der Haftbefehl, der ein Jahr gilt, jedoch auf Artikel 528 der brasilianischen Zivilprozessordnung. Costa droht nun also offenbar wegen ausstehender Unterhaltszahlungen das Gefängnis. Hintergrund ist mutmaßlich, dass seine erste Ehefrau, von der er inzwischen geschieden ist, mit den beiden gemeinsamen Kindern in Porto Alegre lebt. Costa spielte in seiner Jugend beim örtlichen Klub Grêmio und kehrte 2021 für einige Monate dorthin zurück.

Dem Leiter des zuständigen Polizeireviers von Porto Alegre, Arthur Raldi, zufolge sei Costa über die Frist zur Zahlung sowie den fälligen Betrag informiert worden. Da der 32-Jährige der Aufforderung aber nicht nachkam, erließ der verantwortliche Richter einen Haftbefehl gegen den ehemaligen brasilianischen Nationalspieler.

Ex-Bayern-Kicker Costa drohen jetzt drei Monate Haft in Brasilien

Costa droht jetzt eine Freiheitsstrafe von einem bis drei Monaten. Er kann aber offenbar erst in Gewahrsam genommen werden, wenn er wieder nach Brasilien einreist, berichtet GZH. Derzeit fehlt er seinem Verein aus Los Angeles mit einer Beinverletzung.

Besagter Artikel 528 besagt aber auch, dass der einstige Bayern-Star der Haft nach wie vor entgehen oder diese nach Antritt gegebenenfalls beenden kann. Dazu muss er lediglich die ausstehenden Alimente zahlen. Andererseits sind diese auch nach Verbüßung der Haftstrafe noch immer fällig.

Nach erlassenem Haftbefehl: einstiger FCB-Star Costa möchte „der Gerechtigkeit Genüge“ tun

Der Ex-Münchner hat nach Informationen von GZH mittlerweile Einspruch gegen das Urteil eingelegt. Gegenüber dem Portal sagte Costas Anwalt Sergio Quieroz, dass sein Mandant „versucht, die Entscheidung vor Gericht rückgängig zu machen“. Ziel der beiden sei, dass „der Gerechtigkeit Genüge getan wird“. Costas Klub LA Galaxy äußerte sich bislang nicht zu dem Prozess.

Bei den meisten Fans des FC Bayern München weckt der Name Douglas Costa wohl vor allem Erinnerungen an eine Aussage von Ex-FCB-Präsident Uli Hoeneß, der den Brasilianer einst als „Söldner“ bezeichnete. (wuc)