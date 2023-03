Ex-Bayern-Spieler Weiser will für afrikanische Nationalmannschaft spielen

Von: Niklas Kirk

Schon bald A-Nationalspieler? Werders Mitchell Weiser © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

In Bremen ist Mitchell Weiser ein Gewinner der bisherigen Saison. Dies könnte ihm den Sprung ins Nationalteam einbringen – jedoch nicht beim DFB.

Bremen – Mitchell Weiser scheint mit 28 Jahren nun endlich in der Bundesliga angekommen. Zumindest avancierte der ehemalige Spieler des FC Bayern bei Aufsteiger Werder Bremen zur festen Größe. Auf der rechten Seite sorgte er in 20 Einsätzen in dieser Saison nicht nur für defensive Sicherheit, sondern steuerte in diesem Zeitraum 8 Vorlagen und 1 Tor bei.

Seine Zeit in München war dagegen geprägt von Einsätzen in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters, bevor er sein Glück bei Hertha BSC und Bayern Leverkusen suchte, um letztlich 2021 in die zweite Liga zum SV Werder verliehen zu werden. Auch der Traum von der A-Nationalmannschaft erfüllte sich zu dieser Zeit nicht, nachdem Weiser bereits 43 Spiele in verschiedenen U-Mannschaften absolviert hatte, inklusive Europameistertitel 2017 mit der U-21. Im Finale gegen Spanien erzielte Weiser beim 1:0-Sieg das entscheidende Tor, unter anderem mit dem heutigen Bayern-Star Serge Gnabry in der Startelf.

Ex-Bayern-Spieler Weiser – Chancen für WM 2022 „schön, aber spekulativ“

Noch im vergangenen Herbst galt der mittlerweile 28-Jährige als mögliche Alternative für das DFB-Team für die WM in Katar. „Man kann ja auch selber einschätzen, wie die Möglichkeiten sind. Natürlich wäre es schön gewesen, aber das war spekulativ“, wird Weiser selbst zu dem Thema vom Kicker zitiert.

Dank der familiären Herkunft mütterlicherseits, eröffnet sich jedoch nun eine neue Perspektive beim Thema Nationalmannschaft, nämlich ein Debüt für den algerischen Verband. Nach Informationen des Fußballfachblatts, soll der Bremer die Voraussetzungen prüfen, für das Nationalteam im Norden Afrikas auflaufen zu können. Zu gerne würde Weiser nämlich nochmal bei einem großen Turnier auflaufen.

Ex-Bayern-Spieler Weiser – Kontakt zum algerischen Verband hergestellt

Ob und wie schnell ein Debüt in Algeriens Nationalmannschaft bevor steht, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Zum einen die sportlichen Überlegungen von Auswahlcoach Djamel Benaldi, als auch vom administrativen Aufwand, zwecks Passangelegenheiten. Bereits in zwei Wochen startet die Auswahl mit einem Spiel gegen Niger in die Qualifikation zum Afrika-Cup 2024. Der Kontakt zum algerischen Verband soll jedoch bereits bestehen, der sich so einen namhaften Neuzugang sichern würde.

Für eine WM konnte sich der Afrikameister 2019 zuletzt 2014 qualifizieren. 2026 in den USA, Mexiko und Kanada könnte die vierte Teilnahme folgen. Möglicherweise mithilfe von Mitchell Weiser, der mit 32 Jahren doch nochmal bei einem großen Turnier auflaufen würde. (nki)