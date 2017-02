Van Bommel vor Comeback bei Bayern

Mark van Bommel ist der Top-Kandidat für das Erbe von Heiko Vogel als Trainer der U 23 des FC Bayern.

München – Er ist seit jeher ein gern gesehener Gast an der Säbener Straße – und es deutet alles darauf hin, dass Mark van Bommel bald den Besucher-Status los ist. Der frühere Kapitän der Münchner gilt nach Informationen unserer Zeitung als Top-Kandidat für den Posten als Trainer der U 23, den Heiko Vogel im Sommer räumen muss. Am Montag weilte van Bommel schon wieder an der Säbener Straße, wo er von 2006 bis 2011 als Profi aktiv war.

Noch immer erzählen sie sich im Hauptquartier des Rekordmeisters gerne die Anekdote vom ersten Arbeitstag des Niederländers in München. Van Bommel, der immerhin vom großen FC Barcelona kam, machte im ganzen Gebäude die Runde, um sich bei jedem Mitarbeiter vorzustellen. So etwas ist in einer Branche, die für ihr Söldnertum bekannt ist, eine Rarität. Van Bommel wurde zu einer Identifikationsfigur, und als Oliver Kahn seine Karriere beendete, ernannte ihn der damalige Trainer Jürgen Klinsmann zum Kapitän. Van Bommel war der erste ausländische Spielführer in Bayerns Vereinsgeschichte.

Gepflegte Umgangsformen ohne Allüren sind eine gute Referenz für den Posten des Junioren-Coaches bei den Bayern. Bekanntlich ist es seit David Alaba vor sieben Jahren keinem Talent mehr gelungen, sich für die Profis zu empfehlen, und hinter den Kulissen stinkt es den Bossen gewaltig, dass der eine oder andere sich bereits als kommenden Weltfußballer hält, obwohl er nicht einmal in der Regionalliga regelmäßig heraussticht. Van Bommel wäre da ein guter Mann, um den jungen Burschen zu verdeutlichen, wie wichtig die Balance zwischen Ehrgeiz und Demut, zwischen Willen und Talent ist. Als ihn der FC Barcelona 1999 vom PSV Eindhoven holte, bat er die Journalisten gleich am ersten Tag, mit ihm Spanisch zu sprechen, damit er schnell lerne. So ein Typ kann vermutlich gut vermitteln, wie wichtig Lernbereitschaft ist, in jeder Lage.

Hitzfeld nannte ihn „Aggressivleader“

2011 wechselte er von Bayern zum AC Mailand, dort verabschiedete er sich bereits nach einem Jahr zurück zu PSV Eindhoven, wo er eine Saison darauf seine Karriere beendete. Der 79-malige Nationalspieler wurde in seiner Heimat, Deutschland, Spanien und Italien Landesmeister. Sein größter Triumph war der Champions League-Sieg mit Barcelona 2006. Mit den Bayern scheiterte er 2010 im Finale an Inter Mailand. Ottmar Hitzfeld prägte für ihn den Begriff „Aggressivleader“, da van Bommel für seine rustikale Art berüchtigt war.

Nach der Karriere sammelte der heute 39-Jährige als Co-Trainer der niederländischen U 17 erste Erfahrungen im Juniorenbereich, zudem arbeitete er in der Nachwuchsabteilung von Eindhoven sowie als Assistent seines Schwiegervaters Bert van Marwijk beim Nationalteam von Saudi-Arabien. Dennoch fand er immer Zeit, „seine“ Bayern regelmäßig zu besuchen.

Lesen Sie auch von der „tz“: Vogel verlässt Bayern - kommt jetzt van Bommel?