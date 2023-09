Kane schließt neuen Deal ab: „Freue mich auf das, was kommen wird“

Von: Stefan Schmid

Beim FC Bayern angekommen, bleibt Harry Kane weiterhin geschäftstüchtig. Die Exklusiv-Partnerschaft könnte Folgen für die Fans des Rekordmeisters haben.

München - Die Unterschrift von Harry Kane unter dem Vertrag beim FC Bayern ist ohne Zweifel die wichtigste des Engländers in diesem Sommer, doch beileibe nicht die einzige. Wohl schon kurz vor seinem Wechsel nach München machte er einen lebenslangen Schuhdeal fix, nun verkündete er die Partnerschaft mit einem Merchandising-Händler. Ein Deal, der unter Umständen Folgen für Autogramm-Jäger haben könnte.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Exklusive „Autogramm- und Sammlerpartnerschaft“ von Bayern-Star Kane

Über seinen Instagram-Kanal machte FCB-Stürmer Harry Kane seine Partnerschaft mit dem Merchandising-Händler Fanatics bekannt. Zum Markenkern des Händlers gehört, den Fans, die zum Großteil aus dem US-amerikanischen Raum kommen, authentische Trikots verschiedener Sportvereine anzubieten. Also die Jerseys, die in der gleichen Qualität auch so von den Profis getragen werden.

Darüber hinaus hat der Anbieter eine Vielzahl von Sammlerstücken mit exklusiven Unterschriften unterschiedlichster Sportstars im Angebot. Dazu stoßen nun auch signierte Trikots von Harry Kane. „Es ist meine erste offizielle Autogramm- und Sammlerpartnerschaft und ich freue mich auf das, was noch kommen wird!“, so der Stürmer in seinem Post zur Zusammenarbeit. Beigefügt ist ein Video, in dem Kane Leibchen des FC Bayern, von Tottenham Hotspur und der englischen Nationalmannschaft unterschreibt.

Spart Kane nun mit Autogrammen gegenüber Bayern-Fans?

Ohne Zweifel dürfte der Deal positive Folgen finanzieller Art für Kane selbst haben, doch möglicherweise dürften sich auch Auswirkungen für die Bayern-Fans ergeben. Kane, als „Fanatics Exklusiv Athlet“ geführt, könnte unter Umständen in Folge der Partnerschaft etwas exklusiver mit der Verteilung von Unterschriften umgehen.

Das dürfte zumindest im Interesse des Händlers sein, der für ein unterschriebenes Bayern-Trikot satte 800 Dollar aufruft. Wer denkt, damit sollte das Ende der Fahnenstange erreicht sein, irrt deutlich. Ein Heimtrikot der englischen Nationalmannschaft inklusive Kane-Autogramm und einer handschriftlichen Anmerkung, dass er bei der WM 2018 den Goldenen Schuh gewonnen hat, kostet 1.300 Dollar.

Harry Kane darf neben seinen Toren einen neuen Sponsoren-Deal bejubeln. © IMAGO/Oryk HAIST

Kane beim FC Bayern schon mit schwieriger Schuhwahl

Ob und in welchem Maße sich das Autogramm-Verhalten von Harry Kane gegenüber seinen Fans ändern wird, bleibt abzuwarten, doch sollte sich eine signifikante Änderung einstellen, wird das wohl nicht gut ankommen. Schon die vor kurzem eingegangene Partnerschaft mit Skechers dürfte den einen oder anderen FCB-Fan gewundert haben, trägt Kane seitdem doch ausgerechnet blaue Schuhe und damit die Farbe, die eigentlich dem Stadtrivalen TSV 1860 München vorbehalten ist. (sch)