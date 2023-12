„Er ist ein Schlitzohr“: Tuchel berichtet von Treffen mit Schweinsteiger

Von: Lina Krull

Am Montag trafen sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger auf einen Drink. Nun ist klar, was dahinter steckte.

München – Zu Beginn der Woche sorgte ein Bericht der Bild für Schlagzeilen: FCB-Trainer Thomas Tuchel wurde in der Münchner Bar Montez gemeinsam mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger gesichtet. Aber eigentlich ist Tuchel nach dem unharmonischen Aufeinandertreffen mit Didi Hamann und Lothar Matthäus auf TV-Experten nicht so gut zu sprechen – das Angebot von Matthäus zum Versöhnungsbier hat er auch abgelehnt. Warum er sich mit Schweini getroffen hat, gab er bei der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen Eintracht Frankfurt preis.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 50 Jahre), Krumbach (Schwaben) Stationen als Trainer: FC Augsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern München FCB-Trainer seit: März 2023

Tuchel berichtet von Treffen mit Schweinsteiger

Den Grund des Treffens der beiden in der Münchner Nobel-Bar plauderte Tuchel nach einigen Minuten auf der FCB-Pressekonferenz (hier zum Nachlesen) aus. Demzufolge haben sich der Coach des FC Bayern München und der Weltmeister von 2014 „zufällig in der Länderspielpause getroffen, weil wir am gleichen Ort im Ausland waren. Wir sind eigentlich schon länger lose in Kontakt“, so der 50-Jährige und setzte fort: „Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben für ein Treffen, ein Abendessen und ein Getränk“.

Ob Schweinsteigers Funktion als TV-Experte in der ARD eine Rolle gespielt hätte bei der Begegnung, beantwortete der Coach ebenso: „Das macht einfach Spaß, aber das ist sehr freundschaftlich, das hat mit seiner Tätigkeit als TV-Experte nichts zu tun. Er ist für den DFB-Pokal der Experte, da sind wir ja leider nicht mehr dabei“, stellte er klar. Was in seinen Sätzen direkt deutlich wurde: Ihn und Schweini verbindet mehr als der reine Fußball.

FCB-Trainer Thomas Tuchel (r.) und Bastian Schweinsteiger (l.) sind bereits seit mehreren Jahren lose in Kontakt. © IMAGO / Michael Weber; IMAGO / Philippe Ruiz

Tuchel über Bastian Schweinsteiger nach Treffen: „Er ist ein Schlitzohr“

Zustande kam der Kontakt während Tuchels Zeit beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05, bei dem er von 2009 bis 2014 die Position des Cheftrainers bekleidete. „Mit dem Basti war es immer schön, mich auszutauschen, als ich noch Trainer in Mainz war und er Spieler bei Bayern. Jedes Mal, wenn wir gegeneinander gespielt haben, hatten wir fünf oder zehn Minuten gefunden. Es war immer lustig, weil er natürlich ein Schlitzohr ist und guten Humor hat“, erzählte der gebürtige Schwabe auf der Pressekonferenz.

Besonders die positive Art des ehemaligen Mittelfeldspielers hat es Tuchel angetan, weil „ich schätze den Basti sehr, schon immer, und seine Art. Er macht für mich einen Eindruck, als wäre er sehr glücklich in seinem aktuellen Leben, sehr im Reinen mit sich selbst. Deshalb ist es eine große Freude, mit ihm zu sprechen, weil es ist einfach positiv und er eine wahnsinnige Erfahrung hat.“ Auch über die konkreten Inhalte des Treffens am Montag gab er ein paar geheime Details bekannt.

Darüber redeten Tuchel und Schweinsteiger

Eines stellte Tuchel klar, auch wenn sich das viele FCB-Fans wohl nicht vorstellen können: Um den FC Bayern ging es bei dem Gespräch mit dem Weltmeister von 2014 kaum. „Man tauscht sich über Fußball aus, da geht dann extrem wenig um den FC Bayern. Es geht um Fußball allgemein, er hat einen reichen Erfahrungsschatz“, war Tuchels Resümee nach der abendlichen Begegnung.

Neben den erläuternden Worten über den Kontakt mit Schweini lag das Hauptaugenmerk der Pressekonferenz auf dem kommenden Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr). Einige Hinweise zur möglichen Aufstellung gab Thomas Tuchel auch. (likr)

