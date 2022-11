FC Bayern: Top-Talent Eyüp Aydin schlägt Flugbälle mit den Stars – „die lehrreichsten Tage“

Von: Thomas Jank

Stammkraft in der Regionalliga: Eyüp Aydin hofft auf Durchbruch bei den Bayern © IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Zusammen mit seinem Idol Joshua Kimmich zu trainieren – diesen Traum lebt gerade Eyüp Aydin. Der junge Sechser will sich bei den Bayern auch in der ersten Mannschaft durchsetzen.

München – Im Alter von zwölf Jahren wechselte Eyüp Aydin im Sommer 2017 von Heidenheim in die Jugend des FC Bayern München. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften bis hin zur Bayern-Reserve in der Regionalliga. Dort ist er sofort zur Stammkraft geworden.

Training mit Kimmich, Gnabry & Co. : Eyüp Aydin will sich in der ersten Mannschaft durchsetzen

Für einen Einsatz bei den Profis reichte es bislang noch nicht. Der defensive Mittelfeldakteur trainiert hauptsächlich bei den Amateuren und wurde noch nicht für die erste Mannschaft nominiert. Reinschnuppern durfte er aber trotzdem schon. Der 18-Jährige selbst freute sich riesig über die Chance, unter Julian Nagelsmann mit den Bayern-Stars – unter anderem auch mit seinem Idol Joshua Kimmich – zusammen trainieren zu dürfen. Im Interview mit Sport1 sagt er: „Das waren mit die lehrreichsten Tage, die ich bisher bei Bayern erlebt habe!“

Es ist mein großer Wunsch, irgendwann in der Champions League zu spielen – natürlich am liebsten für Bayern.

Besonders der gute Umgang der Stars mit Jugendspielern hat Aydin gefallen. Der Teenager schwärmt von Dayot Upamecano und Joshua Kimmich. Aydin „hätte nicht erwartet“, dass sich Weltstars die Zeit für ihn nehmen und mit ihm Flugbälle trainieren, wie sie es nach einem Training gemacht haben.

Einen großen Unterschied vom Training der ersten Mannschaft zu dem der Amateure merkt er aber deutlich. „Bundesliga und Regionalliga – dazwischen liegen Welten“, sagt er im Interview. Dennoch glaubt Aydin an sich und will sein großes Ziel – irgendwann in der Champions League zu spielen – erreichen. Der junge Sechser ist sich sicher: „Ich glaube schon, dass ich mich diesem Tempo mit der Zeit anpassen kann, wenn ich regelmäßig mit den Profis trainiere“.

Angebot von Besiktas Istanbul soll vorliegen: Wechselt Eyüp Aydin in die Türkei?

Im vergangenen Sommer schon sollen große Klubs wie zum Beispiel Besiktas Istanbul bei ihm angeklopft haben. Der junge Mittelfeldspieler ist grundsätzlich nicht abgeneigt, in sein Heimatland – die Türkei – zu wechseln. Im Moment fokussiert er sich aber auf München: „Aktuell arbeite ich aber ganz darauf hin, den Durchbruch bei Bayern zu schaffen. Ich möchte meine Chancen hier nutzen.“ Es sieht also so aus, als würde das Supertalent dem Rekordmeister zunächst einmal erhalten bleiben. Ob er sich auf Dauer durchsetzen kann, oder irgendwann doch den Schritt zu einem anderen Verein macht, bleibt aber abzuwarten. (Thomas Jank)