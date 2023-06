Nächster Bayern-Youngster vor Absprung? Bundesliga-Klubs jagen Mittelfeld-Talent

Von: Louisa Genthe

Eyüp Aydin konnte beim FC Bayern II sein Talent beweisen. Jetzt klopfen scheinbar die Vereine aus der Bundesliga an. © Imago / Eibner

Seit zwei Jahren läuft Eyüp Aydin für die Bayern-Amateure in der Regionalliga auf. Nun brodelt die Gerüchteküche um die Zukunft des Talents.

München – Eyüp Aydin ist bereits ein Urgestein des FC Bayern München. Seit der U15 durchläuft der Mittelfeldspieler die Jugendmannschaften des Rekordmeisters. Auf das Talent sind jetzt auch andere Vereine aus der Bundesliga aufmerksam geworden. Die Spielstätte Aydins könnte also ab der nächsten Saison nicht in München sein.

So richtig begann die Karriere des Offensivspielers in seiner Heimat Heidenheim. Im Sommer 2017 wurde dann allerdings der FC Bayern auf das Talent aufmerksam und konnte den damals 13-Jährigen für die U15 verpflichten. Ab diesem Zeitpunkt durchlief Aydin alle weiteren Jugendmannschaften.

FC Bayern München: In der zweiten Mannschaft entwickelte sich Aydin zum Stammspieler

Zur Saison 2021/22 gelang dem Youngster dann der Sprung in die zweite Mannschaft der Bayern. In dieser und der darauffolgenden Saison lief Aydin in insgesamt 55 Spielen auf und glänzte dabei als Stammspieler. Ganz unbemerkt blieb das junge Talent ebenfalls bei der ersten Mannschaft nicht. Unter Julian Nagelsmann wurde Aydin mit in das Training einbezogen und durfte von den Profis lernen.

Bereits letzten Sommer sollen Vereine wie Besiktas Istanbul dann bei dem jungen Talent angefragt haben. Laut Sky sollen nun auch andere Vereine aus der Bundesliga ihr Interesse gezeigt haben. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Absteiger Schalke 04 sollen alle zu einem Transfer bereit sein. Ebenso soll ein internationaler Top-Klub im Gespräch sein.

„Ich möchte meine Chancen hier nutzen“ – Zuvor war Aydin auf den Sprung zu den Bayern-Profis fokussiert

Damit wackelt die Zukunft für Aydin beim FC Bayern. Im Winter war der 18-Jährige allerdings noch sehr auf den Sprung in den Profikader des Rekordmeisters fokussiert: „Aktuell arbeite ich aber ganz darauf hin, den Durchbruch bei Bayern zu schaffen. Ich möchte meine Chancen hier nutzen“, sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit Sport1.

Ob der junge Offensivpieler seinen Fokus nun anderweitig gesetzt hat, bleibt noch offen. Der FC Bayern soll laut Informationen von Sky allerdings ab einer Summe von einer Million Euro zu einem Transfer bereit sein. (Louisa Genthe)