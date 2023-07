Bayern-Fans sauer wegen Umbau der Allianz Arena

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern baut die Zuschauerränge in der Allianz Arena um. In der Nordkurve sollen Stehplätze wegfallen. Fans müssen mit teureren Ticketpreisen rechnen.

München – In der Allianz Arena kommt es in der Sommerpause zu einigen Veränderungen. Im Heimstadion des FC Bayern München wird zur neuen Saison nicht nur ein neuer Rasen verlegt, auch auf den Rängen wird gewerkelt. Auf der Nordtribüne hinter dem Tor soll es in Zukunft keine Stehplätze mehr geben – ganz zum Ärger vieler Fans.

Sitzplätze statt Stehplätze: FC Bayern baut Allianz Arena um

Die Stehplätze in der Nordkurve sollen durch Sitzplätze ersetzt werden – diese sind mit 50 Euro jedoch deutlich teurer als die günstigen Stehplatztickets für rund 15 Euro. Die Neuerung ist laut Bild Teil einer größeren Umstrukturierung.

„Wer will denn direkt hinter dem Tor für 50 Euro sitzen? So dumm einfach“, ärgert sich ein Bayern-Fan auf Twitter über die erhöhten Ticketpreise. Ein anderer Anhänger fürchtet: „Jetzt können noch weniger Menschen für einen vergleichbar kleinen Preis ins Stadion ...“ Dazu muss man wissen: Viele FCB-Fans fühlen sich in der Nordkurve der Allianz Arena heimisch, die traditionell angestimmten Wechelgesänge mit der Südkurve suchen ihresgleichen. Ob das in Zukunft noch so möglich bleiben wird, ist zumindest fraglich.

Fan-Ärger über Umbau der Allianz Arena

Immerhin fallen nicht alle Stehplätze in der Nordkurve weg. Ein Blick auf die Webcam der Allianz Arena zeigt, dass in den Kurven der Nordtribüne zusammenhängende Stehplatzbereiche errichtet werden, wo die Fans weiterhin preisgünstig die Spiele des FC Bayern verfolgen können.

Die Umbaumaßnahmen wurden vom Verein mit dem „Arbeitskreis Fandialog“ abgestimmt. Am Fassungsvermögen der Arena von 75.000 Zuschauer soll sich nichts ändern.

Will der FC Bayern mit Abbau von Stehplätzen mehr Geld kassieren?

Viele Fans befürchten, dass die Bayern durch mehr Sitzplätze mehr Geld verdienen wollen. Doch das ist wohl nur ein Aspekt. Vielmehr will der deutsche Rekordmeister mit den neuen Sitzplätzen den Sicherheitsempfehlungen des Kreisverwaltungsreferats u.a. in Sachen Fluchtwege gerecht werden.

Zudem wollen die Bayern der hohen Nachfrage von Dauerkarteninhabern nach Sitzmöglichkeiten gerecht werden – sowohl von Fans aus der Nordkurve als auch aus der Südkurve. Darüber hinaus sind im oberen Teil des neuen Sitzplatz-Bereichs weitere Plätze für Rollstuhlfahrer geplant.

Bayern-Fans müssen mehr Kohle für Tickets zahlen

Fakt ist allerdings, dass durch den Umbau der Anteil der günstigen Stehplätze zugunsten einiger deutlich teurerer Sitzplätze kleiner wird – nach Angaben des Klubs allerdings nur um wenige Prozent. Wie sich die Aufteilung am Ende genau auswirkt, wird sich dann spätestens am 12. August zeigen, wenn der FC Bayern den RB Leipzig zum Supercup empfängt. Im ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison treffen die Bayern im Derby auf den FC Augsburg. (ck)