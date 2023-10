Bayern-Star Giulia Gwinn überrascht Fans mit neuem Look

Von: Florian Schimak

Giulia Gwinn ist beim FC Bayern endlich wieder zurück auf dem Feld. Vor den Länderspielen überrascht der DFB-Star nun mit einem neuen Look auf Instagram.

München – Endlich steht Giulia Gwinn wieder regelmäßig auf dem Rasen. Die Abwehrspielerin des FC Bayern hat ihren Kreuzbandriss überwunden und ist langsam wieder auf dem Weg zur alten Form.

Am vergangenen Samstag (14.) lief Gwinn mit beim FC Bayern erstmals in der Bundesliga in der Allianz Arena auf. Unglücklicherweise kamen die deutschen Meisterinnen nicht über 0:0 gegen Eintracht Frankfurt hinaus. Die 24-Jährige stand dabei 90 Minuten auf dem Feld und lieferte eine ordentliche Partie ab.

Giulia Gwinn Geburtsdatum: 2. Juli 1999 (24 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsverteidigerin Länderspiele (Tore): 35 (4)

Am kommenden Sonntag geht es für Gwinn und den FC Bayern nun gegen RB Leipzig, ehe die Länderspielpause ansteht. Zum ersten Aufgebot von Übergangs-Nationaltrainer Horst Hrubesch gehört Gwinn ebenfalls. Dabei geht es gegen Wales (27.) und in Island (31.) um den Einzug in die Nations-League-Endrunde. Bei ihrer DFB-Rückkehr hatte Gwinn umegehend einen Treffer erzielt.

Bevor es für Gwinn aber auf dem grünen Rasen wieder zur Sache geht, zeigte sich der Bayern-Star mit neuem Look auf Instagram. Am Donnerstag (19.) postete die 24-Jährige ein Foto von sich nach einem Friseurbesuch. Dies kam bei ihren Followern wie gewohnt super an!

Giulia Gwinn will mit dem FC Bayern auch in dieser Saison die Deutsche Meisterschaft einfahren. © IMAGO/Sven Leifer

Dabei fiel auf, dass Gwinn lockigere Haare trägt. „Wow, wie schön bist du mit Locken?“, fragte eine Userin. Zudem gab‘s in der Kommentarspalte unzählige Herzchen-Emoji. Den Fans scheint die neue Frisur also besonders gut zu gefallen.

Allerdings dürfte die Fans ihre Giulia mit diesem Look nicht auf dem Platz sehen. Dort trägt Gwinn bekanntermaßen immer ihren geflochtenen Zopf, der bereits eine Art Markenzeichen ist.

Passend dazu, wird Gwinn auch bei der Spielerinnenvorstellung vor Partien des FC Bayern seit kurzem mit der Gebärde „Zopf flechten“ vorgestellt. „Die Fans vom ,Red Deaf FC Bayern Fanclub‘ haben sehr coole, schöne und interessante Gebärden für uns entwickelt – ich würde mir wünschen, dass sie auch hörende Menschen lernen, weil der Sport alle Menschen verbindet“, sagte die Rechtverteidigerin zu der Neuerung auf der Homepage des Rekordmeisters.

Das nächste Mal dürfen die Bayern-Fans Gwinn im Top-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (5. November) begrüßen. Diese Partie wird leider nicht in der Allianz Arena ausgetragen, sondern findet wie üblich auf dem Bayern-Campus statt.

Allerdings hat die Arena den Bayern-Girls beim Auftakt sowieso wenig Glück gebracht. Insofern ist es aus sportlicher Sicht vielleicht sogar besser, wenn Giuia Gwinn und der FC Bayern dort um die drei Punkte kämpfen. (smk)

