Kommentar zum Katar-Sponsoring: Aus mit Fan-Applaus

Von: Hanna Raif

Der FC Bayern München und Qatar Airways beenden ihre Zusammenarbeit. Auch die Fans der Münchener haben ihren Anteil daran.

München – Seit 2018 steht der Begriff „Sportswashing“ im Oxford-Wörterbuch, also exakt seit dem Jahr, in dem der FC Bayern München und Qatar Airways ihr Sponsoring besiegelt haben. Ein Zufall – aber rückblickend, also nun, wo die Partnerschaft offiziell einvernehmlich beendet wurde, ein passender. Denn gelungenes Sportswashing – per Definition das Phänomen, in dem Machthaber den Sport nutzen, um ihr Image reinzuwaschen – war der Deal mit dem deutschen Fußball-Branchenprimus wegen der anhaltenden Kritik an der katarischen Fluglinie wirklich nicht. Je länger die Platin-Partnerschaft bestand, je näher eine potenzielle Verlängerung rückte, desto lauter wurde der Widerstand, der sich knapp 4500 Kilometer von Doha entfernt regte. Und auch wenn das Geld in der Kasse schmerzlich fehlt, ist allein das Werteverständnis der eigenen Basis ein Grund für Applaus.

Um den Zwiespalt zu verstehen, in dem sich der FC Bayern und seine ehemaligen und aktuellen Führungsfiguren mit Blick auf das umstrittene Sponsoring befanden, muss man den europäischen Fußball als Ganzes betrachten. Seit Jahren werden von diesem Markt, dessen Hyper-Kapitalismus für politische Vorhaben nur förderlich ist, die falschen Personen, Partner und Staaten angelockt – und parallel jene Vereine, die eigenständig und solide wirtschaften, immer weiter von den „big playern“ entfernt. Katar – und vor allem das Geld der Erbmonarchie – an Bord zu haben, war für den FC Bayern das vergleichsweise kleinste Übel, für viele seiner Fans aber ein zu großes. Die Frage „Moral oder Kohle?“ war dabei vielleicht überspitzt formuliert, sie traf aber den Kern.

Die Fans des FC Bayern positionieren sich schon lange gegen die Zusammenarbeit ihres Klubs mit Qatar Airways. © imago/Montage

FC Bayern zu unbequem für Katar

Die logische Antwort liegt auf der Hand. Dass die Entscheider in Bayern-Kreisen trotzdem lange und intensiv mögliche Bedingungen für eine Verlängerung ausloteten, war ihre unternehmerische Pflicht. Man schaltet nicht gerne einen Gang zurück, wenn die Konkurrenz auf der Überholspur fährt. Den Schritt dennoch zu gehen, hat die in Katar zunehmende Skepsis an der Sinnhaftigkeit des unbequemen Deals freilich begünstigt. So oder so aber steht am Ende das richtige Ergebnis – aus dem man nun die richtigen Konsequenzen ziehen muss.

Aus unternehmerischer Sicht ist Kreativität gefragt, aus sozialer Sicht kein Nachlassen erlaubt. Denn die Basis für einen Dialog, die sich der FC Bayern nach der katastrophalen Jahreshauptversammlung 2021 durch kritisches Hinterfragen der eigenen Linie geschaffen hat, besteht weiterhin. Man sollte – ja: muss – sie nutzen. Dann hätte dieser komplexe Fall etwas nachhaltig Gutes. (Hanna Raif)