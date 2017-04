Club Nr. 12 kritisiert Südkurve

München - Vor dem DFB-Pokal-Halbfinale der Bayern gegen Borussia Dortmund fordert ein Fanverband des deutschen Rekordmeisters die Südkurve auf, bessere Stimmung zu machen.

Am Mittwochabend ist es soweit, das DFB-Pokal-Halbfinale der Bayern gegen die Borussia aus Dortmund steht an. Für die Bayern geht es um einen versöhnlichen Ausklang der Saison, für den BVB darum, die Bayern endlich einmal wieder ärgern zu können - und für beide natürlich um das Ticket nach Berlin. Für die Dortmunder ist die Gelegenheit so gut wie lange nicht, der deutsche Rekordmeister ist nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid und dem dürftigen 2:2-Unentschieden gegen Mainz angeknockt, das wollen die Schwarz-Gelben ausnutzen.

Das haben auch die Fans des deutschen Rekordmeisters erkannt, der Club Nr. 12, ein überregionaler Dachverband aktiver Bayern-Fans, sah sich sogar dazu genötigt, ein Statement zu veröffentlichen, in dem er unter anderem die mangelnde Bereitschaft einiger Fans in der Südkurve kritisiert, für gute und laute Stimmung zu sorgen. „Es liegt in unseren Händen oder vielmehr Stimmen, den Spielern zu zeigen, dass wir alle nach Berlin wollen“, schrieb der Club Nr. 12 auf seiner Facebook-Seite.

Und weiter: „In den vergangenen Wochen sind so manche von Euch, die in der Kurve stehen, nicht auf ihren persönlichen Beitrag zur Stimmung konzentriert. Wenn ihr im Herzen der Südkurve steht, muss der Fokus jedoch ganz klar zu 100% auf den Support unseres FC Bayern gerichtet sein - nichts anderes.“ Fans, die lieber auf ihr Smartphone schauen würden, als die Mannschaft zu unterstützen, seien in der Kurve fehl am Platz. Denn: „Nur zusammen werden wir es schaffen, den enorm lautstarken Anhängern von Borussia Dortmund zu zeigen, wer in München das Sagen hat.“

Hier der Appell im Wortlaut:

„An diesem Punkt müssen wir auch mal Kritik loswerden. In den vergangenen Wochen sind so manche von Euch, die in der Kurve stehen, nicht auf ihren persönlichen Beitrag zur Stimmung konzentriert. Wenn ihr im Herzen der Südkurve steht, muss der Fokus jedoch ganz klar zu 100% auf den Support unseres FC Bayern gerichtet sein - nichts anderes. Diese 90 Minuten Aufmerksamkeit müssen dem Spiel und unserer Mannschaft gehören. Wer lieber mit seinem Smartphone spielt oder dem Kumpel vom Weltgeschehen erzählt, anstatt die Mannschaft anzufeuern, der steht in der Südkurve definitiv falsch. Darauf dürft ihr solche Leute rings um euch auch ganz freundlich hinweisen. Denn nur zusammen werden wir es schaffen, den enorm lautstarken Anhängern von Borussia Dortmund zu zeigen, wer in München morgen Abend das Sagen hat. Da sind wir uns ja wohl alle einig.“