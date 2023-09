Lothar Matthäus im Exklusiv-Interview vor Leipzig-Kracher: „Bayern ist in der Liga immer Favorit“

Von: Philipp Kessler

Am Samstag empfängt RB Leipzig den FC Bayern in der Bundesliga. Lothar Matthäus macht in der tz den Topspiel-Check.

München - Vierter gegen Erster. Am Samstag (18.30 Uhr, Sky) empfängt Pokalsieger RB Leipzig Meister FC Bayern zum Bundesliga-Topspiel. Im großen tz-Interview schätzt Sky-Experte Lothar Matthäus (62) die beiden deutschen Spitzenteams ein.

Herr Matthäus, am Samstag empfängt Leipzig die Bayern zum Bundesliga-Topspiel. Wer ist Favorit?

Die Bayern sind immer Favorit in der Bundesliga. Aber die Leipziger haben zuletzt zweimal – sogar in München – gezeigt, dass sie dazugelernt haben. Vorher hatten sie erst einmal, 2018, gegen Bayern gewonnen. Jetzt gab es zwei verdiente Siege hintereinander. Leipzig hat das Gefühl, wir können auch gegen Bayern bestehen, wenn wir funktionieren und einen Sahne-Tag haben. Aber noch mal: Bayern ist Favorit – in der Bundesliga immer. Egal, ob gegen Dortmund, Leipzig oder Leverkusen. Diese Mannschaften sind die Hauptkonkurrenten auf den Titel. Aber würde man die Bayern und ihre Gegner zu einer Mannschaft zusammenformen, wären immer mehr Bayern-Spieler im Team.

Was muss Bayern besser machen als beim 0:3 im Supercup?

Sie können von Glück reden, dass Olmo leider verletzt ist. Er war mit drei Toren der Man of the Match im Supercup. Aber in dieser Phase war Bayern noch nicht so weit wie jetzt. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, dass Leipzig ein anderes Kaliber ist als Bochum und Preußen Münster. Das wissen Thomas Tuchel und die Spieler auch. Sie müssen versuchen, kompakt in der Defensive zu stehen. Das ist in den letzten beiden Spielen gelungen, aber die Gegner hatten auch nicht die Qualität, um die Münchner gefährden zu können. Vorne hat es bei Bayern auch funktioniert mit Kane, Sané und Musiala. Gnabry ist jetzt leider verletzt, aber Coman ist mehr als ein Ersatz. Die Tore werden gemacht, Chancen kreiert. Im Mittelfeld stimmt die Abstimmung auch wieder. Goretzka und Kimmich haben sich nach der Kritik und Positionsdiskussion auch stabilisiert, sodass die Mannschaft auch gegen stärkere Gegner im Umschaltspiel nach hinten ebenfalls Stabilität hat.

Leipzig hat sich im Gegensatz zu Bayern im DFB-Pokal am Mittwoch beim 3:2 in Wiesbaden sehr gequält.

Leipzig hat leider auch ein paar Verletzte, das tut ihnen weh. Da sprechen wir nicht nur von Olmo, sondern auch von anderen wichtigen Spielern. Im Pokal sind auch Spieler mit Blick auf das Spiel gegen Bayern geschont worden. Leipzig wird sicher konkurrenzfähig sein am Samstag. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Dass sie die Abläufe kennen, wird eine Stärke sein. Zudem haben die neuen eingeschlagen. Aber neue gesagt: Es fehlen zwei, drei wichtige Spieler.

Sky-Experte und Weltmeister von 1990: Lothar Matthäus. © Sportfoto Rudel/Imago

Auch die Bayern hatten zuletzt Verletzungssorgen in der Abwehr. Ein großes Handicap?

Ich glaube nicht, dass sie gegen Leipzig in der Innenverteidigung so auflaufen wie gegen Münster. Das wäre nicht Bayern-like. Auch auf der Außenverteidiger-Position hat man gute Spieler. Davies ist einer der besten Linksverteidiger auf der Welt, wenn er konzentriert ist. Also, die Bayern sind gut aufgestellt. Auf 14 bis 15 Spieler gesehen haben sie den stärksten Kader der Liga. In den Englischen Wochen könnte es bei Verletzungen ein bisschen eng werden. Aber dann hat man den einen oder anderen Jungen, den man reinschmeißen kann.

Münchens Torschütze Frans Krätzig (3.v.r) feierte sein Tor im DFB-Pokal in Münster. © Friso Gentsch/dpa

Apropos: Wie gefällt Ihnen Frans Krätzig?

Ich habe ihn schon in der Vorbereitung in Asien gesehen, nicht nur sein Tor gegen Liverpool damals. Auf den einen oder anderen jungen Spieler kann man sich verlassen. Man muss ihnen Vertrauen geben, sie einsetzen und mit ihnen reden. Ich würde mir in Zukunft wünschen, dass junge Spieler Schritt für Schritt eingebaut werden.

Ein positiver Nebeneffekt des dünnen Kaders.

Der Kader ist, wie er ist. Tuchel hätte gerne zwei, drei Spieler mehr gehabt. Das hat er schon vor rund fünf Wochen gesagt. Nun gibt es eben für den einen oder anderen Nachwuchsspieler die Chance, sich zu beweisen.

Der 18-jährige Tel spielt aktuell sehr effizient.

Musiala ist auch erst 20, Davies 22. Bayern hat den Kader von der Altersstruktur her zukunftsorientiert aufgestellt. Dazu gibt es 27-, 28-jährige Spieler mit Kimmich, Goretzka, Coman oder Gnabry – die frühere junge Boyband, deren Mitglieder vor ein, zwei Jahren ihre Verträge verlängert haben.

Ich will die Siege gegen Bochum und Preußen Münster nicht zum Gradmesser machen.

Hat Tuchel die Bayern seit Amtsantritt Ende März besser gemacht?

Die letzten rund zwei Monate der vergangenen Saison mit der glücklichen Meisterschaft habe nicht nur ich kritisch gesehen. Er hatte schon Probleme, die Mannschaft so hinzubekommen, wie er will. Das dauert seine Zeit. Ich will die Siege gegen Bochum und Preußen Münster nicht zum Gradmesser machen. Auch die ersten Saisonspiele waren nicht so souverän. Gegen Leverkusen hatten die Bayern Probleme, gegen Manchester United haben sie drei Gegentore kassiert. Das ärgert Tuchel natürlich. Die Vorstellungen des Trainers müssen umgesetzt werden, das braucht Zeit. Ich glaube, Tuchel ist aktuell zufrieden, aber er weiß auch, dass noch viel mehr möglich ist mit dieser Mannschaft.

Auch der Leipziger Kader ist gut besetzt. Wie finden Sie PSG-Leihgabe Xavi Simons?

Er bringt Geschwindigkeit und Torgefahr mit, auch im Dribbling ist er sehr stark. Er erinnert mich an Nkunku, aber spielt auf einer etwas anderen Position.

Leipzigs Benjamin Sesko zeigte sich zuletzt sehr treffsicher. © Jan Woitas/dpa

Und den neuen Stürmer Benjamin Sesko?

Er hat was von Haaland. Er hat zwar nicht den Namen und die absolute Stärke von ihm, aber überzeugt ebenfalls durch tolle Tore, seine Wucht und Kraft. Er setzt seinen Körper gut ein. Wie gesagt, von den Anlagen her wandelt er auf Haalands Spuren. Er ist ein Top-Torjäger, weiß, wie er sich zu bewegen hat. Und: Er hat vorher auch in Salzburg überzeugt.

Sesko hat was von Haaland.

Beide wurden von Bayerns neuem Sportdirektor Christoph Freund seinerzeit nach Salzburg geholt.

Er hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Sonst würde er jetzt nicht bei Bayern sein. Ich kenne Christoph seit 2006 aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg. Er hat immer einen Job gemacht, der nicht nur sportlich Weltklasse war, sondern auch menschlich. Er ist keiner, der nach außen hin große Töne spuckt. Er leistet lieber hinter verschlossenen Türen gute Arbeit. Er ist kein Lautsprecher, er ist freundlich und bodenständig. Mit ihm hat Bayern einen guten Fang gemacht.

Aus der Bayern-Historie ist man gewohnt, dass Chefs auch in der Öffentlichkeit starke Sprüche klopfen. Sollte Freund das künftig auch tun?

Es gibt genügend Lautsprecher bei Bayern: Hoeneß, Rummenigge, mal auch Hainer oder Dreesen. Dazu kommen Spieler wie Müller und Kimmich, dich auch mal öffentlich Klartext sprechen. Für Schlagzeilen sorgen die Bayern von alleine – aktuell beispielsweise mit Kane und Sané oder auch mit Neuer, der bald zurückkommt. Da braucht es keinen weiteren Lautsprecher. Interview: Philipp Kessler