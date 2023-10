Bayern-PK heute im Live-Ticker: Wirbel um Pokalspiel in Saarbrücken

Von: Andre Oechsner

Der FC Bayern ist am Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokal in Saarbrücken zu Gast. Thomas Tuchel sitzt zuvor auf dem Pressepodium. Hier gibt es die Aussagen im Live-Ticker.

Update vom 31. Oktober, 13.17 Uhr: In etwa einer Viertelstunde geht es los mit der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern in Saarbrücken. Trainer Thomas Tuchel wird sich in einer Presserunde den Fragen stellen.

Erstmeldung vom 31. Oktober, 12.45 Uhr: München – An diesem Mittwoch (20.45 Uhr) ist das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern angesetzt. Die Betonung liegt auf angesetzt. Das Spiel steht durchaus auf der Kippe.

Vor Pokalspiel in Saarbrücken: PK des FC Bayern mit Thomas Tuchel

Der Rasen im Saarbrücker Ludwigspark ist nach anhaltenden Regenfällen in sehr schlechtem Zustand. Bereits zwei Tage vor Anpfiff der Partie hatte eine Platzkommission den Spieluntergrund begutachtet. Mit der Conclusio: Das gemeinsam erklärte Ziel aller Beteiligte sei es, dass das Spiel stattfinden kann.

Ob Thomas Tuchel auf eine Schlammschlacht in Saarbrücken unbedingt Lust hat? Das werden seine Aussagen während der Pressekonferenz vor dem Spiel in Saarbrücken zeigen. Ob des Bundesliga-Klassikers am Samstag bei Borussia Dortmund und der ohnehin schon dünnen Personaldecke, darf zumindest daran gezweifelt werden.

Thomas Tuchel spricht vor dem DFB-Pokalspiel zwischen 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Wer steht im Tor des FC Bayern?

Apropos Personal: Tuchel muss ebenfalls die Entscheidung treffen, ob Manuel Neuer nach seinem Comeback am vergangenen Wochenende beim 8:0 gegen Darmstadt sein zweites Spiel in Folge nach langer Verletzungspause absolvieren wird.

Sven Ulreich oder Daniel Peretz, der schon beim Erstrundenspiel in Münster zwischen den Pfosten stand, würden bereitstehen. Der Israeli hatte vor einigen Wochen sein Debüt im FCB-Tor geben dürfen. (aoe)

