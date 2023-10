FC Bayern offenbar scharf auf 15-jähriges RB-Talent

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern ist offenbar auf ein 15-jähriges Talent aufmerksam geworden. Der Youngster spielt allerdings für einen RB-Klub, was einen Transfer kompliziert macht.

München – Der FC Bayern sucht die Stars von morgen. Dafür heißt es schnell sein, denn die Konkurrenz schläft nicht. Um die größten Talente ist längst ein Wettbieten unter den Topklubs entbrannt. Mittendrin die Bayern, die den Blick sogar über den großen Teich werfen. Die Münchner sollen ausgerechnet scharf auf ein Talent aus dem RB-Imperium sein.

Julian Hall Geburtsdatum: 24.03.2008 Nationalität: Vereinigte Staaten, Polen Verein: New York Red Bulls Vertrag bis: 31.12.2026

FC Bayern jagt offenbar Mega-Talent aus RB-Kosmos

Julian Hall ist 15 Jahre alt und bereits Profi bei den New York Red Bulls. Der Teenager feierte erst am 1. Oktober beim 0:1 gegen Chicago Fire sein Debüt in der Major League Soccer, der höchsten Spielklasse in den Vereinigten Staaten. In der Nationalmannschaft machte der US-Boy mit vier Toren in neun Länderspielen für die U15-Auswahl ebenfalls auf sich aufmerksam.

Solche Leistungen in diesem jungen Alter wecken im Fußball-Geschäft naturgemäß Begehrlichkeiten. Top-Klubs aus halb Europa sollen bei Hall Schlange stehen – auch der FC Bayern. Neben dem deutschen Bundesliga-Primus verfolgen laut der englischen Tageszeitung Evening Standard der FC Chelsea, Manchester United, Manchester City und Real Madrid die Entwicklung des hochtalentierten „Wunderkinds“.

Julian Hall, hier bei seinem Debüt für die New York Red Bulls, ist offenbar in den Fokus des FC Bayern geraten. © Mark Smith/Imago

Der Weg von Hall scheint vorprogrammiert im RB-Kosmos. Die ersten Schritte geht der Linksaußen in New York, danach könnte ein Wechsel nach Europa zu RB Salzburg folgen. Läuft alles nach Plan, wäre Hall irgendwann ein Kandidat für RB Leipzig.

Die Bayern würden wohl zuvor gerne dazwischenfunken und das Mega-Talent nach München locken, solange der Marktwert nicht explodiert. Zur Erinnerung: Auch Dayot Upamecano durchlief einst die Stationen Salzburg und Leipzig, bevor ihn sich die Bayern vor zwei Jahren 42,5 Millionen Euro Ablöse kosten haben lassen. Dass die Bayern frühzeitig ihre Fühler ausstrecken, zeigt der Wechsel des damals 13-jährigen Mike Wisdom für 300.000 Euro.

Hall-Gerüchte wecken Erinnerungen an Bayerns Wisdom-Transfer

Der heute 15-Jährige spielt nun in der B-Jugend der Bayern. Den Wisdom-Transfer fand Gladbach-Sportchef Roland Virkus „geschmacklos“.

Hall hat seinen Vertrag hingegen in New York bis 2026 verlängert. In Zukunft könnte die Personalie aber wieder interessant werden, falls der Youngster seine Pläne ändert. Um die besten Talente weltweit aufzuspüren, hat der FC Bayern offenbar einen Kooperationspartner in Uruguay gefunden. (ck)