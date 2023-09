Langfristiger Neuer-Erbe? FC Bayern beobachtet wohl Situation von England-Keeper

Von: Jannek Ringen

Der FC Bayern sucht einen Erben für Manuel Neuer. Eine Entwicklung auf der Insel könnte dem Rekordmeister nun in die Karten spielen.

München – Beim FC Bayern muss man sich allmählich mit einem langfristigen Ersatz für Manuel Neuer befassen. Die langjährige Nummer eins arbeitet weiterhin fleißig an seinem Comeback, ist mittlerweile allerdings auch schon 37 Jahre alt und in naher Zukunft braucht er einen Nachfolger. Ein englischer Nationaltorhüter könnte dafür nun infrage kommen.

Aaron Ramsdale Geboren: 14. Mai 1998 (Alter 25 Jahre), Chesterton, England bisherige Vereine: u.a. Sheffield United, AFC Bournemouth, FC Arsenal Martkwert: 40 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Torwart-Situation beim FC Bayern – langfristiger Nachfolger von Manuel Neuer gesucht

Mit 37 Jahren steuert Bayern-Legende Manuel Neuer auf sein Karriereende zu. Zwar haben Torhüter im Regelfall mehr Jahre im Profifußball im Tank als Feldspieler, allerdings gilt es weiterhin immer noch als fraglich, wie stark sich die Nummer eins des Rekordmeisters nach einer komplizierten Verletzung zurückmelden kann.

Bereits im Sommer hat man in München nach einem Konkurrenten für den Weltmeister von 2014 gefahndet, holte mit Daniel Peretz dann jedoch einen jungen und entwicklungsfähigen Keeper. Ein richtiger Konkurrent für den Bayern-Kapitän ist er jedoch nicht. Zwar glauben Experten wie Lothar Matthäus an eine Rückkehr von Neuer zur Weltklasse, allerdings muss der FC Bayern sich dennoch für die Zukunft umschauen.

Aaron Ramsdale ist ein emotionaler Torwart. Passt er zum FC Bayern? © IMAGO / Shutterstock

Bayern-Fokus geht immer mehr nach England – Ramsdale im Blick?

Was bereits in der vergangenen Transferperiode auffällig war, ist, dass der Blick des FC Bayern immer mehr in Richtung Premier League geht. Rekordtransfer Harry Kane kam von den Tottenham Hotspur. Des Weiteren buhlte man auch um die Dienste von Kyle Walker von Manchester City. Zu guter Letzt wäre auch der fast sichere Neuzugang Joao Palhinha aus England gekommen.

Wie die Daily Mail berichtet, könnte es auch bei der Suche des Neuer-Nachfolgers auf die Insel gehen. Aaron Ramsdale vom FC Arsenal soll das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen haben. Neben den Bayern scheint der FC Chelsea ein Auge auf den Torhüter der englischen Nationalmannschaft geworfen zu haben. Das englische Blatt berichtet über eine potenzielle Ablöse in Höhe von 60 Millionen Pfund.

Ramsdale überzeugt beim FC Arsenal – dennoch keine Nummer eins?

In der vergangenen Saison überzeugte Ramsdale im Tor der Gunners und war ein wichtiger Bestandteil der starken Spielzeit von der Mannschaft Mikel Artetas. Dennoch holte man mit David Raya einen Konkurrenten, der im vergangenen Sommer ebenfalls vom FC Bayern umworben wurde. Am vergangenen Wochenende folgte dann der Schock für Ramsdale.

Bei der Partie gegen den FC Everton stand nicht er, sondern jener Raya in der Startelf. Ramsdale, der sich vor zwei Jahren den Stammplatz von Bernd Leno geholt hatte, war davon sichtlich überrascht. Ein Grund für die Degradierung könnte sein schwacher Saisonstart gewesen sein. Aus neun Torschüssen fing er sich vier Treffer und konnte nur 55 Prozent der Torschüsse abwehren. Arsenal-Coach Arteta betonte jedoch auch, dass es sich nicht um eine endgültige Entscheidung handeln würde. (jari)