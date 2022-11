Emotionaler Demichelis bei Abschied vom FC Bayern - Wagner mit Klartext nach Duselsieg

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Martin Demichelis wurde nach dem Heimsieg gegen die SpVgg Ansbach von den Fans des FC Bayern mit Applaus verabschiedet. © Imago Images / Eibner

Haching hat die Tabellenführung ausgebaut. Martin Demichelis gelang zum Abschied ein Sieg - ebenso wie Türkgücü München in der neuen Spielstätte.

München – Einen turbulenten 21. Spieltag erlebten insbesondere der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching. Bei den Amateuren des deutschen Rekordmeisters deutete sich der letzte Auftritt von Trainer Martín Demichelis an. Und der Spitzenreiter aus Haching münzte eine bereits verloren geglaubte Partie doch noch in einen Erfolg um. Während Türkgücü München in seiner neuen Heimat gleich gewann, glückte Schlusslicht Heimstetten ein Achtungserfolg.

„Es könnte heute mein letztes Spiel gewesen sein.“

FC Bayern II - SpVgg Ansbach 4:1 (1:1). – Bei den Bayern-Amateuren deutet vieles darauf hin, dass der neunte Saisonsieg der kleinen Bayern die Abschiedsvorstellung von Trainer Martin Demichelis war. „Es könnte heute mein letztes Spiel gewesen sein“, sagte ein sichtlich emotional wirkender Demichelis. Der Argentinier hat am heutigen Montag einen Termin bei seinem argentinischen Heimatclub River Plate und dürfte dort die Unterschrift unter seinen Vertrag als neuer Trainer des südamerikanischen Topclubs setzen. Wenngleich die Verantwortlichen des FCB weder die Freigabe von Demichelis noch die Nachfolgeregelung mit dem voraussichtlichen Nachfolger Holger Seitz offiziell bestätigten, dürfte sich der Wechsel an der Seitenlinie nur noch um eine reine Formalie handeln.

Der nahende Abschied des Trainers tat der Leistung der Bayern-Amateure im Heimspiel keinen Abbruch. Nach dem 1:0 durch Liam Morrison (40.) glichen die in der ersten Hälfte mit schnellen Vorstößen oftmals gefährlichen Gäste zwar durch Daniel Schelhorn aus (43.). In der zweiten Hälfte drückte die Heimelf jedoch aufs Tempo und sorgte mit den Treffern von Hyunju Lee (54.), Timo Kern (77.) und dem diesmal eingewechselten Top-Torjäger Grant-Leon Ranos (90.) für klare Verhältnisse. (rmf)

Regionalliga-Tabellenführer SpVgg Unterhaching feiert glücklichen Sieg in Illertissen

FV Illertissen – SpVgg Unterhaching 3:4 (3:1). – Der Tabellenführer ist in Illertissen noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Prominent aufgestellt, erlebte die bislang beste Abwehr bis zur Pause ein Debakel. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen und wir haben uns sehr schwer getan“, räumte Hachings Trainer Sandro Wagner ein. Doch nach dem verkorksten ersten Durchgang folgte eine Reaktion. „Wir haben nicht nur personell, sondern auch taktisch umgestellt und einen Plan gemacht, wie wir noch zum Erfolg kommen können, Illertissen war nicht schlechter, deshalb sind wir sehr glücklich über diesen Auswärtssieg“, meinte Wagner nach der elften Partie ohne Niederlage.

Bis zur Pause traf nur Manuel Stiefler per Fallrückzieher zum 1:2 (44.), nach dem Seitenwechsel profitierte der Spitzenreiter auch noch von der Gelb-Roten Karte für Illertissens Maurice Strobel (53.). Niclas Anspach gelang der Anschlusstreffer (66.) und für den Ausgleich sorgte der eingewechselte Simon Skarlatidis (75.). Mit seinem 13. Saisontreffer machte Patrick Hobsch (90./Elfmeter) dann den Auswärtssieg perfekt. (kik )

SV Heimstetten: Bei Christoph Schmitt überwiegt „insgesamt die Enttäuschung“

SV Heimstetten - DJK Vilzing 0:0. – Trotz eines deutlichen Chancenübergewichts muss sich der Tabellenletzte daheim gegen den Aufsteiger mit einem torlosen Remis begnügen. „Insgesamt überwiegt die Enttäuschung“, sagte Heimstettens Trainer Christoph Schmitt nach dem 0:0. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und hinten so gut wie nichts zugelassen. Vorne hatten wir unsere Möglichkeiten, doch leider hat es nicht zu einem Tor gereicht.“

Am nächsten kam einem Treffer Sandro Sengersdorf, dessen Kopfball der Vilzinger Keeper per Blitzreflex über die Latte lenkte (84.). Schon zuvor hatte Emre Tunc die Führung zweimal auf dem Fuß gehabt, beide Chancen aber nicht nutzen können. Und so blieb es am Ende beim Unentschieden - erst das zweite zu-Null-Spiel für den SVH in dieser Saison. Allzu große Freude darüber wollte aber nicht aufkommen beim Schlusslicht. Denn in der Tabelle vergrößert sich der Rückstand der Heimstettner auf die Relegationsplätze auf neun Punkte. (ps)

„Hier ist zwar nicht unsere Heimat, aber hier haben wir Erfolge gefeiert. Kleinere Plätze liegen uns mehr.“

Türkgücü München – Wacker Burghausen 2:0 (2:0). – Das erste Saisonspiel in Heimstetten, bis zum Jahresende die Heimspielstätte von Türkgücü, verlief gleich wunschgemäß. In einer starken ersten Hälfte stellten die Tore von Sascha Hingerl (7.) sowie David Kebe (17.) die Vorzeichen früh auf Sieg. An alter Wirkungsstätte - in Heimstetten stiegen zu Bayernliga-Zeiten die Türkgücü-Heimspiele - freute sich Trainer Alper Kayabunar: „Hier ist zwar nicht unsere Heimat, aber hier haben wir Erfolge gefeiert. Kleinere Plätze liegen uns mehr.“ (rmf)