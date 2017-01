Badstuber-Abschied steht bevor - Ancelotti stimmt zu

Trainer segnet Leihe ab

Doha - Die Tage von Holger Badstuber beim FC Bayern scheinen gezählt. Mit Carlo Ancelotti segnete jetzt ein weiterer Bayern-Offizieller eine Leihe im Winter ab - und erteilte Winterzugängen eine Absage.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti würde einen möglichen Vereinswechsel von Holger Badstuber absegnen. „Wir sind offen. Wenn er sich entscheidet, zu bleiben, sind wir glücklich. Wenn er sich entscheidet, sechs Monate für einen anderen Verein zu spielen, sind wir offen, das zu diskutieren“, sagte der Coach am Mittwoch in Doha. Nur drei Pflichtspieleinsätze stehen in der Saisonstatistik Badstubers. Der Vertrag des 31-maligen Fußball-Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Badstuber spielt seit 2002 für den FC Bayern. Der Innenverteidiger wurde wiederholt von schweren Verletzungen gestoppt. An Badstuber sollen einige Vereine interessiert sein.

Trainingslager als Grundstein

Außerdem sieht Ancelotti die Vorbereitungsetappe des FC Bayern in Doha als elementar für die ambitionierten Titelziele der Münchner an. „Diese Periode ist sehr wichtig. Es ist eine gute Woche, um wieder zu trainieren“, sagte der Trainer des FC Bayern München am Mittwoch in Katar. In den englischen Wochen von September bis Dezember habe man kaum Zeit, richtig zu trainieren. Nun wolle man im Ausrichterland der WM 2022 intensiv arbeiten.

Keine Winterzugänge

Ancelotti will auch in der zweiten Saisonhälfte an der Rotation im Luxuskader festhalten. „Für gesunde Spieler und eine gute Motivation ist Rotation wichtig“, begründete der Italiener. Vielleicht werde er nicht ganz so viel durchmischen wie bisher, schränkte Ancelotti ein. Winterzugänge brauche der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga keine, betonte der 57-Jährige erneut.

Keine Fehler in der Rückserie

Königsklassen-Spezialist Ancelotti, der als Trainer die Champions League schon dreimal gewonnen hat, setzt auf eine fokussierte Mannschaft in der zweiten Halbserie. „Es ist erlaubt, Fehler im ersten Teil der Saison zu machen. Aber du darfst keine Fehler im zweiten Teil der Saison machen“, sagte der Italiener. Bis zum 11. Januar haben die Münchner ihr Trainingslager in Katar aufgeschlagen.

