Abwehr-Duo Boateng und Martinez: Diese Zahlen machen Mut

München - Nach dem Ausfall von Mats Hummels steht das Innenverteidiger-Duo des FC Bayern gegen Real Madrid fest: Jerome Boateng und Javi Martinez werden auflaufen. Die Statistik spricht für sie!

Aus drei mach zwei! Das Luxusproblem von Carlo Ancelotti mit drei Weltklasse-Innenverteidigern hat sich von selbst gelöst. Nach der Sprunggelenksverletzung von Mats Hummels stellt sich die Innenverteidigung für die CL-Viertelfinalspiele gegen Real Madrid von selbst auf: Javi Martínez und Jerome Boateng. Dabei setzte Carletto gerade in Hummels große Hoffnungen für die Kracherspiele: Er sollte als Abwehrboss die Mega­offensive der Königlichen um Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Karim Benzema stoppen.

„Hummels spielt am Mittwoch, nun habe ich vier Tage Zeit, mich zu entscheiden, wer neben ihm spielt“, hatte Carletto noch am Samstag nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund gesagt. Denkste! Jetzt kommt es auf das Duo Martínez/Boateng an.

Vier gemeinsame Auftritte bislang

Zwar standen beide in dieser Saison erst viermal gemeinsam auf dem Feld (in der Hinrunde beim 3:0 gegen Hertha BSC und beim 3:1 gegen Augsburg, in der Rückrunde beim 4:1 gegen Borussia Dortmund und in der Gruppenphase der Champions League bei Auswärtsniederlage bei Atlético Madrid), allerdings waren sie bloß bei der 0:1-Pleite in Madrid am Gegentreffer schuld. Das BVB-Tor vom Wochenende fiel nach einem Blackout von Arturo Vidal, und als der Augsburger Ja-Cheol Koo am neunten Spieltag gegen die Bayern traf, waren Martínez und Boateng bereits nicht mehr auf dem Feld. Beide spielten in vier gemeinsamen Partien also dreimal zu null: Diese Zahlen machen Mut!

Vor Mia-san-Mia-Mentalität strotzte auch Boateng nach der starken Abwehrleistung gegen den BVB. „Was für ein Spiel! Diese Leistung gibt uns zusätzliches Selbstbewusstsein für die anstehenden schwierigen Spiele“, ließ der Boss via Twitter wissen.

Allerdings: Montag trainierte Martínez nicht mit der Mannschaft, sondern absolvierte zusammen mit David Alaba im Sandkasten bloß ein individuelles Programm. Trotzdem dürfte das kein Grund zur Sorge sein. Trainer Ancelotti geht schon die ganze Saison über auf die individuellen Bedürfnisse seiner Stars ein, um unnötige Verletzungen zu vermeiden. Auch Arjen Robben beendete am Montag nach einer halben Stunde das ­Geheimtraining und ging zurück in die Kabine.

Manuel Bonke