FC Bayern plant Abwehr-Transfers im Sommer: „Art Kopie“ von Davies und „Typ wie Alaba“ sollen kommen

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hat seine große Schwachstelle in der Abwehr. Im Sommer sind neue Transfers geplant. Ein Innenverteidiger und ein Außenverteidiger sollen kommen.

München - Die Abwehr ist weiterhin die große Baustelle beim FC Bayern*. Julian Nagelsmann bekommt die Abwehr nicht dicht. Das wurde am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Leverkusen mal wieder überdeutlich. Vor der Partie hatte der Trainer noch von der nötigen Restverteidigung gepredigt - vergeblich. Am Ende war es glücklich, dass die Werkself die zahlreichen Torchancen nicht im Bayern-Tor unterbrachte, das gelang einzig Thomas Müller mit einem Eigentor. Bezeichnend einmal mehr der haarsträubende Rückpass vom vor der Saison als neuen Abwehrboss auserkorenen Dayot Upamecano. Leverkusens Amine Adli scheiterte am Pfosten.

Während die Offensive regelmäßig abliefert, genügt die Abwehr nicht den Ansprüchen des FC Bayern. Lewandowski & Co. bauten ihre Rekordserie auf 72 Bundesligaspiele in Folge mit eigenem Treffer aus, in der Champions League sind es vor dem Salzburg-Spiel 29 Partien am Stück mit mindestens einem Tor. Auf der anderen Seite blieben die Bayern in neun Rückrundenspielen nur zweimal ohne Gegentor. Deshalb will und muss der FC Bayern im Sommer auf dem Transfermarkt aktiv werden. Die Bosse planen die Abwehr aufzurüsten.

FC Bayern plant Abwehr-Transfers: „Art Kopie“ von Alphonso Davies

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger und einem „Könner“ für die rechte Abwehrseite, berichtet der Kicker. Eine „Art Kopie“ von Alphonso Davies sollte es gerne sein. Der 21-Jährige besticht auf seiner linken Seite mit enormer Schnelligkeit und starken Dribblings. Eigenschaften, die der gelernte Innenverteidiger Benjamin Pavard auf der rechten Seite nicht zu bieten hat. Der Franzose ist für die Zukunft ohnehin zentral eingeplant.

Ein Pendant zu Linksverteidiger Davies für die rechte Seite wünscht sich Trainer Julian Nagelsmann schon lange. Doch in seinen ersten beiden Transferphasen als FCB-Coach wurde ihm dieser Wunsch von den Bossen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn verwehrt. Aktuell stehen für die Position des Rechtsverteidigers wohl drei Transfer-Kandidaten auf Bayerns Liste.

FC Bayern: Die Abwehr um Dayot Upamecano, Niklas Süle und Lucas Hernandez (v.li.) steht in der Kritik. © Frank Hoermann/Imago

FC Bayern: Rechtsverteidiger Bouna Sarr enttäuscht - Transfer von Hakimi war wohl zu teuer

Back-up Bouna Sarr spielt unter Nagelsmann keine Rolle. Der Afrika-Cup-Sieger mit dem Senegal kam nur in 15 Prozent der Pflichtminuten zum Einsatz. Der 30-Jährige wurde im Sommer 2020 für acht Millionen Euro aus Marseille verpflichtet.

Die Bosse hatten damals laut Kicker im Ex-Dortmunder und heutigen PSG-Star Achraf Hakimi die Ideallösung für die rechte Außenbahn gesehen. Doch dann waren 45 Millionen Euro Ablöse für den Transfer offenbar zu teuer. Die Suche ist seitdem zu keinem Ergebnis gelangt. Zur Einordnung: Vergangenen Sommer kam Dayot Upamecano für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig.

Der FC Bayern sucht in der Abwehr nach einer „Art Kopie“ von Alphonso Davies (li.) und einem „Typ wie David Alaba“. © Frank Hoermann/Imago

FC Bayern: Süle-Nachfolger soll „Typ wie Alaba“ sein - internes Anforderungsprofil offengelegt

Noch viel brennender ist die Frage nach einem neuen Innenverteidiger. Erst recht nach dem feststehenden Wechsel von Niklas Süle, Bayerns verlässlichstem Abwehrmann, zu Borussia Dortmund im kommenden Sommer. Seit dem Abgang von David Alaba zu Real Madrid fehlt die ordnende Hand in der FCB-Abwehr. Einem internen Anforderungsprofil zufolge fahnden die Bayern nach einem Innenverteidiger, der „einen Führungsanspruch hat und Fußball spielen kann“.

Das ideale Vorbild für die zweite Problemposition ist also auch hier klar definiert. „Einen Typ wie David Alaba“, heißt es. Der Österreicher beherrscht den gezielten Pass in die Tiefe und Spitze, was von Lucas Hernandez und Dayot Upamecano, die eher für das Grobe zuständig sind, nicht behauptet werden kann. Konkrete Namen nennt das Fachmagazin jedoch nicht. Offenbar hat sich nun ein „Plan B“ für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA