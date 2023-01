„Irgendwann beim FC Bayern spielen“: Nübel skizziert Karriereplan – Rückkehr nur unter einer Bedingung

Von: Antonio José Riether

Teilen

Die Leihe von Alexander Nübel endet im Sommer, dann sollte er zum FC Bayern zurückkehren. Im ZDF sprach der Keeper über seinen Zukunftsplan und stellte eine Forderung für seine Rückkehr nach München.

Mainz – Yann Sommer debütierte am Freitagabend als Vertreter für den verletzten Manuel Neuer beim FC Bayern, einen Tag später äußerte sich der verliehene Alexander Nübel über seine Zukunft. Der 26-Jährige sprach im ZDF-Sportstudio über seinen Verbleib in Monaco zur Winterpause, seine Situation im kommenden Sommer sowie den möglichen Konkurrenzkampf im Bayern-Tor. Dabei zeigte er sich selbstbewusst und stellte eine Bedingung für seine eventuelle Rückkehr nach München.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 in Paderborn Position: Torwart Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2025 Pflichtspiele für den FC Bayern: 4

Alexander Nübel im ZDF-Sportstudio: Darum wechselte er im Winter nicht zum FC Bayern zurück

Im Sommer 2020 verpflichtete der FC Bayern den damaligen U21-Nationalkeeper Nübel ablösefrei vom FC Schalke 04. In seiner ersten Saison beim Rekordmeister musste er sich als Nummer zwei hinter Manuel Neuer einreihen und kam auf lediglich vier Einsätze. Daraufhin ließ er sich für zwei Spielzeiten zur AS Monaco ausleihen, bei der er unangefochtener Stammtorhüter ist.

Als sich Neuer Anfang Dezember einen Unterschenkelbruch zuzog, geriet der verliehene Keeper in den Fokus, allerdings scheiterte eine Rückkehr nach München. Im ZDF erklärte Nübel, weshalb er diesen Winter nicht zum FC Bayern zurückwechselte. „Die (Anm. d. Red. Monaco) wollten mich nicht gehen lassen. Das war auch ein gutes Zeichen in meine Richtung. Ich habe viel Selbstvertrauen dort von der Führung bekommen“, erzählte der Torhüter.

Alexander Nübel war am Samstagabend im ZDF-Sportstudio zu Gast. © Martin Hoffmann/imago

Alexander Nübel über Karriereplan: „Irgendwann beim FC Bayern spielen“

Trotz der Tatsache, dass sich Nübel in Monaco „so gut wie noch nie“ fühlt, sieht er seine Zukunft bei den Bayern und sprach dies auch klar aus. Auf die Frage, was denn sein Karriereplan sei, antwortete er selbstbewusst: „Dass ich irgendwann beim FC Bayern spiele“. Sein Vertrag beim Serienmeister laufe noch bis 2025, die Leihe zu den Monegassen endet bereits diesen Sommer.

Im Ausland habe er Fortschritte gemacht, sowohl persönlich als auch sportlich, erläutert Nübel. „Bis jetzt würde ich sagen, läuft alles sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr gut entwickelt und bin ganz klar ein anderer Torwart als ich es damals war, als ich zu Bayern gewechselt bin“, meint er. Den Wechsel ins Ausland bezeichnete er rückblickend als „den richtigen Schritt“.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Alexander Nübel über neuen Konkurrenten Yann Sommer: „Dem muss ich mich stellen“

Dass Yann Sommer ebenfalls einen Vertrag bis 2025 unterzeichnete, lässt Nübel relativ kalt. Der Paderborner kommentierte die Verpflichtung mit lobenden Worten. „Es war ein wichtiger Schritt für Bayern, noch einen Torwart zu holen“, sagte der AS-Monaco-Schlussmann, der den Schweizer als „hervorragenden Torwart“ bezeichnete.

Angesprochen auf den möglichen Konkurrenzkampf mit Sommer und Neuer ab Juli 2023, wenn Nübel laut Vertrag zum FC Bayern zurückkehren soll, meint dieser: „In jedem Verein in der Kategorie gibt es Torhüter auf diesem Niveau. Dem muss ich mich stellen“. Moderator Jochen Breyer hakte beim Keeper anschließend bezüglich seiner Situation im kommenden Sommer nach, woraufhin der Ex-Schalker seine Sicht der Dinge darlegte.

„Will die Spielpraxis nicht mehr missen“: Nübel stellt erneut Bedingung für Rückkehr zum FC Bayern

„Ich habe gemerkt, wie wichtig Spielpraxis ist und das will ich nicht mehr missen“, meinte Nübel auf die Frage nach seinen Plänen im Sommer, und ergänzte: „Ich will da hingehen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich auch spiele.“ Somit schloss er eine Bayern-Rückkehr als Nummer zwei erneut aus und formulierte eine Bedingung für einen Wechsel nach München klar. Schon in der Vergangenheit hatte Nübel klar kommuniziert, dass er nicht zum FCB wechseln wolle, sollte Neuer noch die Nummer eins sein.

Wie es nach Ablauf seiner Leihe weitergeht, konnte er allerdings nicht sagen. Im Sommer werde man „Gespräche führen, was am sinnvollsten ist“, so Nübel. Die Führungsetage des FC Bayern um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sehe seine „Entwicklung wie auch ich positiv“. In der kommenden Saison scheint von einem Wechsel über einen Dreikampf um das Bayern-Tor alles möglich. (ajr)