FC Bayern: Arena-Chef Muth über die Zukunft, die EM 2024 und veganes Stadionessen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Allianz-Arena-Chef Jürgen Muth in der Spielstätte des deutschen Rekordmeisters aus München. © Stefan Matzke/sampics

Die Allianz Arena ist seit 2005 die Heimat des FC Bayern. Welche Neuerungen die Fans in den kommenden Jahren erwarten können, erklärt Jürgen Muth im tz-Interview.

München - Die Fußballwelt im Umbruch. In England und Europas Süden verändern Oligarchen und Schuldenbarone mit Milliardeninvestitionen die Spielregeln. In Europas Spitzenfußball gibt es nur noch eine Konstante, die sich von diesem Geschäftsgebaren distanziert – und trotzdem herausragende Erfolge feiert: den FC Bayern München. In der tz-Serie Mia san mia – wie der FC Bayern Tradition & Zukunft verbindet blicken wir hinter die Kulissen und zeichnen nach, wie die Bayern auch in Zukunft bestehen können. Mit den Fußball-Profis, den Basketballern oder als Eigentümer der Allianz Arena. Heute: Stadion-Boss Jürgen Muth (57) über Nachhaltigkeit und Fan-Erlebnis.

Herr Muth, wenn Sie eine Vision für die Allianz Arena hätten: Wie sähe diese aus?

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre das eine zweite leistungsstarke Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr.

Warum?

Bei der Mobilität stoßen wir in Sachen Nachhaltigkeit an unsere Grenzen. Wir haben 11 000 Parkplätze plus 350 Busparkplätze. Und wir haben nur ein Nahverkehrssystem mit der U 6 aus München kommend. Diese Diskussion haben wir seit vielen Jahren, dass wir dort – was die Kapazität der MVG angeht – immer beschränkt sein werden. Durch ein alternatives Verkehrsmittel wie Busse können wir nicht annähernd die Leistungsfähigkeit einer U-Bahn erreichen.

Was wäre dann diese leistungsstarke Anbindung?

Eine Möglichkeit wäre die bereits von der Stadt München angedachte Straßenbahnlinie, die aus dem Stadtgebiet nach Norden führen würde. Ebenfalls gibt es Überlegungen, eine Verbindung zwischen der U 2 und der U 6 zu schaffen. Und es gibt Pläne zur U 9, die eine Verbindung vom Hauptbahnhof zur U 6 wäre. Man arbeitet also an diesen Themen.

FC Bayern: Arena-Chef Muth will CO2-Austoß weiter verringern - auch mit veganem Essen

Befassen Sie sich mit Carsharing? So könnten weniger Parkplätze benötigt werden.

Natürlich ist das eine gute Möglichkeit, um für die Fans Alternativen zu schaffen, wie sie gemeinsam zur Allianz Arena hin- und wieder zurückkommen. Das ist ein Thema, dessen wir uns in Zukunft noch besser annehmen werden, um Verkehr zu vermeiden und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?

Entscheidend wird sein, auch das Thema Energie anzugehen. Natürlich beziehen wir jetzt schon nur grünen Strom. Aber es ist eine Überlegung, ob man nicht den Anteil der Energieerzeugung an unseren eigenen Standorten, auch an der Säbener Straße und dem FC Bayern Campus, deutlich erhöhen kann.

Wie genau?

Beispielsweise mit Photovoltaik. Da hat man zwar an allen Standorten bereits Anlagen, aber es tut sich auf diesem Markt unglaublich viel, auch Kleinwindanlagen oder Fassaden-Photovoltaik sind interessante Themen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dass wir dieses Thema immer ganz zuvorderst mitberücksichtigen.

Mit pflanzlicher Ernährung kann man auch CO2 einsparen.

Wir haben bereits ein veganes Speiseangebot, auch im Public Bereich. Und ab der neuen Saison werden wir, so viel verspreche ich schon, das Angebot noch mal erweitern, zum Beispiel mit einem komplett veganen Burger.

FC Bayern: Stromfresser Allianz Arena? Muth über LED-Beleuchtung des Münchner Wahrzeichens

Im neuen SAP Garden können sich Fans künftig per App Essen zu ihren Sitzplätzen bestellen. Wird das auch in der Allianz Arena möglich sein?

Wir haben dieses Thema schon lange diskutiert, allerdings muss man da berücksichtigen, dass es Unterschiede zwischen der Fußball- und Basketballkultur sowie auch Unterschiede zwischen einem Event draußen oder in der Halle gibt. Im SAP Garden sind zwischen den Treppen wesentlich weniger Sitzplätze als in der Arena. Wir wollen nicht, dass ein Fan, der in der Mitte zwischen zwei Treppenläufen sitzt, dann irgendwann mal seine Bratwurst mit Senf und das Bier, das den anderen auf die Knie schwappen könnte, gereicht bekommt. Diejenigen, die bei uns Fußball schauen, sollen Fußball schauen können und nicht mit einem Lieferservice über zehn, 15 Plätze hinweg beschäftigt sein.

Für den Müll haben Sie eine hohe Recyclingquote. Wie schaffen Sie das?

Der in der Allianz Arena schon grob vorsortierte Müll läuft nach der Abholung durch unseren Entsorgungspartner PreZero durch eine Kaskadensortieranlage, in der noch mehr Wertstoffe generiert werden. Durch diese Art der Sortierung erreichen wir eine Quote von über 90 %.

In der Formel 1 gibt es Kritik an Flutlichtrennen wegen des Strombedarfs. Wie öko ist es, dass die Allianz Arena regelmäßig leuchtet?

Ein ganz großer Schritt war hier, dass wir 2015 komplett auf LED-Beleuchtung umgestiegen sind. Zweitens reduzieren wir unsere Beleuchtungszeiten jetzt schon in der Regel auf nur noch drei Stunden am Tag. Die beleuchtete Allianz Arena ist ein Wahrzeichen geworden, nicht nur für den FC Bayern, sondern weit darüber hinaus. Ich denke nur an den Christopher Street Day oder andere Aktionen, die wir regelmäßig an dieser Fassade machen.

Allianz Arena: Nachhaltigkeitsoffensive zur EM 2024 - Projekt mit Leuchtturm-Charakter

Sie haben im Hinblick auf die EM 2024 eine Nachhaltigkeitsoffensive angekündigt. Wie sieht diese aus?

Ich bin fest davon überzeugt, dass der Standort Deutschland mit einer EURO 2024 eine neue Benchmark in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit setzen kann. Gerade im Unterschied zur EM 2020, die über ganz Europa verteilt war. Momentan gibt es bereits regelmäßige Runden auch auf Ministeriumsebene mit der Bundesrepublik Deutschland, dass wir gerade das Thema Mobilität optimieren wollen. Das zweite Thema ist natürlich CO2-Reduzierung. Unser Ziel muss sein, an allen Standorten Projekte zu installieren, die Leuchtturm-Charakter haben, weil sie das Bewusstsein für Umweltschutz bei den Fußballfans weiter fördern. Dazu ist eine EURO genau der richtige Zeitpunkt.

Heißt konkret?

Ein Beispiel wäre die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene. Das ist ein ganz großes Thema. Was muss man noch fliegen, inwieweit ist die Schiene aber nicht nur konkurrenzfähig, sondern bereits das bessere Verkehrsmittel, wenn Europa bei uns zu Gast sein wird.

Aus Umweltsicht sehen Sie den Gigantismus in den USA kritisch. Aber Hand aufs Herz: Sind Sie nicht ein bisschen neidisch, wenn Sie an das fünf Milliarden teure Sofi Stadium in Los Angeles denken?

Ich bin in keiner Weise neidisch auf die Stadien in den USA, weil sie unter anderen Rahmenbedingungen gebaut werden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir mit der Allianz Arena eines der besten und vor allem eines der am besten funktionierenden Stadien in der Welt haben. Man kann natürlich alles größer, weiter, höher machen. Ich denke jetzt nur an die LED-Wände, die eine völlig andere Dimension in den USA haben. Das liegt aber auch an der Sportart. Denn beim American Football schaue ich zumindest die Hälfte der Zeit auf die LED-Wände. Beim Fußball konzentriere ich mich aufs Spielfeld.

FC Bayern: Arena-Chef Muth über US-Stadien - „sind absolut konkurrenzfähig“

Also gibt es nichts, was Sie sich von diesen Mega-Stadien abschauen können?

Ich war vor wenigen Wochen wieder in den USA. Es gab nichts, was die Qualiät der Allianz Arena entscheidend verbessern würde. Für die Bedürfnisse, die wir haben für den Fußball, an allererster Stelle für die Fans, aber auch für die Mannschaften und die Medien – da sind wir absolut konkurrenzfähig. Wir sind State of the Art, wie das so schön heißt.

Interview: Philipp Kessler und Manuel Bonke