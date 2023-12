Beeindruckende Bilder: Helikopter befreit Allianz Arena von Schnee und Eis

Von: Florian Schimak

Das Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin musste aufgrund der Schneemassen abgesagt werden. Nun wurde die Allianz Arena davon befreit – auf ungewöhnliche Art.

München – Vermutlich nicht wenige Fans dürften am Samstag traurig gewesen sein, als das Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin am Vormittag abgesagt werden musste.

Allerdings wäre eine Durchführung der Partie unter diesen Umständen nicht zu vertreten gewesen. Über 40 Zentimeter Neuschnee kamen um die Allianz Arena vom Himmel. Die Sicherheit bei der Anreise wäre für Fans, Spieler und alle Beteiligten nicht zu gewährleisten gewesen.

Allianz Arena wird von Eis und Schnee befreit: Helikopter fliegt übers Stadion

„Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität“, wurde CEO Jan-Christian Dreesen in der offiziellen Mitteilung zitiert. Dadurch hatten die Bayern-Stars einen freien Samstag, den sie auch zu nutzen wussten.

Wann die Partie zwischen dem Rekordmeister und Union Berlin nachgeholt wird, steht aktuell noch nicht fest. Allerdings wurde die Arena am Sonntag von den gefährlichen Schneemassen befreit – und das auf durchaus beeindruckende Art. Ein Helikopter kreiste über das Stadion und wehte so den Schnee und das Eis vom Dach. So steht das „Wohnzimmer des Rekordmeisters“ ab Montag Besuchern wieder zur Verfügung.

Die Allianz Arena wurde am Sonntag mit einem Helikopter von Schnee und Eis befreit. © Screenshot Instagram/@muencher_gesindel

Ob die Begegnung daher noch in dieser Woche nachgeholt werden kann? Möglich, aber eher unwahrscheinlich. Für den Dienstag haben die Bayern eine öffentliche Trainingseinheit an der Säbener Straße angesetzt. Eigentlich kein Zeichen, dass am Tag danach eine Partie absolviert wird.

Zwar würden sich der Dienstag (5.) oder der Mittwoch (6.) als Nachholtermin anbieten, doch der DFB und die DFL wollen offenbar nicht, dass das Bayern-Spiel mit den Pokal-Begegungen „konkurriert“. Der Donnerstag (7.) kommt nicht in Frage, da Union bereits am Samstag (9., 15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach ran muss.

FC Bayern gegen Union Berlin: Nachholtermin steht noch nicht fest

Daher dürfte die Partie wohl erst im neuen Jahr stattfinden. Dort gehen die Bayern in Sachen Winter-Trainingslager nun offenbar doch andere Wege. Trainer Thomas Tuchel kündigte überraschend „ein paar Tage in der Sonne an“.

Nicht auszuschließen allerdings, dass die nun flach fallen, weil dort das Nachholspiel gegen Union angesetzt wird … (smk)