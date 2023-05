Davies wohl auf City-Wunschliste – Berater spricht konkret von „einer Reihe von Interessenten“

Von: Stefan Schmid

Gerüchte um einen Abgang von Alphonso Davies vom FC Bayern halten sich hartnäckig. Nun äußert sich dessen Berater zu möglichen Interessenten.

München - Schon seit vergangenem Winter rumort es immer mal wieder in der Gerüchteküche, wenn FCB-Linksverteidiger Alphonso Davies zur Sprache kommt. An zahlungskräftigen Interessenten an dem Kanadier scheint es dem Vernehmen nach nicht zu mangeln, darunter soll sich auch Champions-League-Finalist Manchester City befinden. Vielfaches Interesse bestätigt auch Davies‘ Berater, der sich außerdem zu den Wünschen des FC Bayern äußert.

Alphonso Davies Geboren: 2. November 2000 (22 Jahre) in Buduburam, Ghana Position: Linksverteidiger Vertrag bis: 30. Juni 2025 Leistungsdaten beim FCB: 153 Spiele, 8 Tore, 25 Vorlagen

FC Bayern: Angeblich mehrere Interessenten für Alphonso Davies

Weltklasse-Linksverteidiger gibt es nicht gerade wie Sand am Meer. Umso glücklicher dürfte man sich beim FC Bayern schätzen, einen Alphonso Davies in den eigenen Reihen zu haben. Der Kanadier kam im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps für einen, aus heutiger Sicht, Schnäppchenpreis von 14 Millionen Euro. Seitdem holte der flotte Außenverteidiger mit den Münchnern beinahe alle Titel, die es zu gewinnen gibt.

Es ist also kein Wunder, dass sich auch die internationale Konkurrenz gerne mit Davies in den eigenen Reihen schmücken würde. Schon vor längerem wurde das Interesse von Real Madrid am Kanadier bekannt, da hieß es aber noch, dass die Königlichen bis 2024 mit einem Angebot warten wollen. Finanzielle Bedenken sollen der Grund dafür sein. Mit Geld aus dem Fenster werfen kann hingegen das neureiche Newcastle United, welches ebenfalls stark an Davies interessiert sein soll.

Alphonso Davies könnte möglicherweise bald in einem anderen Trikot jubeln. © IMAGO/ULMER

Alphonso Davies offenbar im Visier von ManCity-Sportdirektor

Dass beim munteren Wettbieten der finanzstarken Vereine um die Topstars Manchester City nicht fehlen darf, liegt beinahe schon auf der Hand. Entsprechende Gerüchte heizte Sky-Kommentator Florian Plettenberg mit einem Tweet an. Txiki Begiristain, Sportdirektor bei den Citizens, würde es lieben, den 22-Jährigen im eigenen Kader zu wissen.

Plettenberg schreibt aber auch, dass Davies für die Verantwortlichen beim FC Bayern als unverkäuflich gelte und dass vielmehr eine Vertragsverlängerung angestrebt wird. In der Tat hat der FCB keinerlei Druck, den Kanadier die kommende Transferperiode zu verkaufen. Das aktuelle Arbeitspapier zwischen Verein und Spieler besteht noch bis Juni 2025 und so könnten die Bayern, wenn es denn so weit kommen würde, Davies auch noch im Sommer 2024 zu Geld machen.

Berater von Alphonso Davies: „Eine Reihe von Vereinen interessiert“

Bekundungen und Wünsche des FC Bayern sind das eine, die Realität ist aber manchmal eine andere. Das weiß man an der Säbener Straße spätestens seit dem erzwungenen Wechsel von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer. Von so einer Konfrontation ist man im Falle Davies selbstverständlich weit entfernt, doch dessen Berater bereitet schon öffentlich den Boden für mögliche Transfer-Manöver.

Gegenüber dem kanadischen TV-Sender TSN bestätigt Berater Nick Huoseh, dass „eine Reihe von Vereinen interessiert“ seien. Jedoch hätten noch „keine direkten Gespräche“ über einen Transfer stattgefunden. Huoseh sagt auch, dass „Bayern hofft, den Vertrag verlängern zu können“, in diese Richtung es aber keinerlei Neuigkeiten gebe. (sch)