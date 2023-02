Saudi-Klub aus der Premier League offenbar scharf auf Alphonso Davies vom FC Bayern

Von: Momir Takac

FC Bayerns Alphonso Davies (2. v. r.) soll bei Newcastle auf dem Zettel stehen. © IMAGO/JB Autissier

Verliert der FC Bayern im Sommer einen Leistungsträger? Ein neureicher Scheich-Klub aus England soll an Alphonso Davies interessiert sein.

München – Seit Oktober 2021 spielt Newcastle United im Geschäft der ganz Großen. Mit der Übernahme des englischen Traditionsvereins durch den saudi-arabischen Staatsfond kann der Klub auf dem Transfermarkt beachtliche Transfersummen zahlen. Die neue finanzielle Potenz könnte nun der FC Bayern zu spüren bekommen – und zwar bei Alphonso Davies.

FC Bayern: Newcastle United soll an Alphonso Davies interessiert sein

Newcastle, das in dieser Saison rund 185 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hat, scheint ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen zu haben. Der Transfer-Insider Ben Jacobs schreibt in seiner exklusiven Kolumne für Caught Offside, dass Sportdirektor Dan Ashworth Davies bewundert und ihn auf die Insel locken will. Ende 2022 gab es Gerüchte, wonach Real Madrid Davies verpflichten möchte.

Offenbar wollen sich die „Magpies“ im Sommer auf der linken Außenverteidigerposition verstärken. Das Anforderungsprofil passt perfekt zu Davies. „Eddie Howe (Cheftrainer von Newcastle, d. Red.) schätzt auf dieser Position einen jungen, schnellen und dynamischen Spielertypen. Der moderne Außenverteidiger kann bisweilen fast mit einem Flügelspieler verwechselt werden. Deshalb hat ein Profil wie das von FC Bayerns Alphonso Davies das Interesse von Sportdirektor Dan Ashworth geweckt“, schreibt Jacobs.

Alphonso Davies fühlt sich beim FC Bayern wohl

Während Davies privat auf Wolke sieben schwebt, hat der Kanadier bei Bayern-Trainer Julian Nagelsmann aktuell einen schweren Stand. Der Stammplatz ist weg – wegen schwankender Leistungen und der Umstellung auf Dreierkette in der Abwehr. Aber ob er deshalb wechseln würde? Der 22-Jährige ist ein Leistungsträger, besitzt noch einen Vertrag bis 2025 und fühlt sich in München wohl.

Intern gilt Davies zwar als unverkäuflich. Aber wer weiß, welche Summe der neureiche Klub aus der Premier League aufrufen würde, sollten sich die Gerüchte konkretisieren. Ab einem gewissen Betrag dürften an der Säbener Straße auch die Bayern-Bosse ins Grübeln kommen. Das nötige Kleingeld besitzt Newcastle United nun. (mt)