Abgang Nummer 24: Eyüp Aydin wechselt von Bayern Amateuren zu Galatasaray

Von: Tim Hempfling

Eyüp Aydin (weißes Trikot) verlässt nach 54 Partien für die Bayern Amateure München und wechselt nach Istanbul zu Galatasaray. © IMAGO/Sven Leifer

Die Saison ist in vollem Gange, Transfers gibt es immer noch. Der FC Bayern München II verliert Eyüp Aydin an Galatasaray Istanbul.

München – Läuft bei den Bayern Amateuren. Nach schlechtem Saisonstart gewann die Elf von Holger Seitz die letzten beiden Spiele. Am Wochenende sprang ein beachtlicher 4:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Schweinfurt raus. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn neben den jüngst verletzten Torhütern Tom Hülsmann und Benjamin Ballis folgen nun die nächsten schlechten Nachrichten: Eyüp Aydin verlässt die Münchner in Richtung Istanbul.

Eyüp Aydin: Seit 2017 in der Bayern-Jugend - von Heidenheim gekommen

„Eyüp hat bereits zwei volle Saisons bei unseren Amateuren gespielt und immer wieder sein Talent aufblitzen lassen. Nun ist es für ihn an der Zeit, den Schritt in den Profifußball zu machen“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, auf der Website des FCB zitiert. „Bei Galatasaray, einer der größten Clubs der Türkei, wartet eine spannende Herausforderung auf ihn. Wir bedanken uns bei Eyüp für seine Zeit am Campus und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg“, so Sauer weiter.

Aydin wechselte im Sommer 2017 mit der Eröffnung des Bayern-Campus von der Heidenheimer in die Bayern-Jugend. Seitdem durchlief der 19-Jährige die U17 (acht Spiele) und die U19 (ein Spiel), ehe er als damals 17-Jähriger sein Debüt für die kleinen Bayern in der Saison 2021/22 feierte. Der gebürtige Heidenheimer ist zudem achtfacher Junioren-Nationalspieler (U15 und U16) für den DFB.

FC Bayern Amateure: 24. Abgang in diesem Sommer - 250.000 Euro Ablöse

Insgesamt absolvierte Aydin 54 Spiele für die Bayern Amateure, erzielte vier Tore und bereitete zehn weitere vor. Der Mittelfeldspieler ist bereits der 24. (!) Abgang der Bayern-U23, der entweder verkauft oder verliehen wurde. In der bisherigen Saison kam er noch nicht zum Einsatz. Sein letztes Spiel machte Aydin im letzten Spiel der vergangenen Saison. Damals kam er von einem Bänderriss zurück.

Bereits vor Wochen stand ein Wechsel im Raum, nun ist es offiziell: Der 19-Jährige geht zu Galataray Istanbul und erfüllt sich damit den Traum vom Profifußball. 250.000 Euro kassiert der FCB zudem als Ablösesumme. (the)