FC Bayern Amateure tanken Selbstvertrauen für den Ligaendspurt

Von: Marinus Savary

Viermal durften die Bayern Amateure gegen den FCA jubeln. © Imago/Leifer

Die Generalprobe ist geglückt. Im Testspiel gegen den Ligakonkurrenten FC Augsburg II konnten die Bayern Amateure einen 4:2-Sieg einfahren.

München - Die Amateure des FC Bayern München scheinen gewappnet für den Ligaendspurt. Im heimischen Campus war der Endstand gegen die Zweitvertretung des FC Augsburg 4:2. In der Generalprobe zeigten sich die kleinen Bayern spielbestimmend. Armindo Sieb brillierte mit einem Doppelpack.

FC Bayern München Amateure mit spielstarker ersten Hälfte

Bereits nach 17 Minuten klingelte es im Kasten der Augsburger. Nach einem Eckball konnte Jahn Herrmann aus kurzer Distanz einschieben. Auch in der 30. Minute waren die Amateure erfolgreich. Armindo Sieb nutzte einen Fehler des FCA aus, umkurvte den Keeper der Augsburger und netzte aus spitzem Winkel zur 2:0-Führung ein. Kurz vor der Halbzeitpause verwandelte Hofgärnter die erste Chance der Gäste zum Anschlusstreffer (45.).

FC-Bayern-München-Youngster Armindo Sieb erzielt Doppelpack im Test gegen den FC Augsburg II

Die Bayern machten dort weiter, wo sie in der 30. Minute aufgehört hatten - mit dem Tore schießen. Nach nur sechs Minuten spielte Christopher Scott den Schlussmann des FCAs aus und traf zum 3:1. In der 72. Minute machte es der FC Augsburger nochmal spannend. Müller verkürzte auf 3:2. Der Schlusspunkt gehörte dann aber doch nochmal den Amateuren des Rekordmeisters. Nach mehreren Großchancen konnte Armindo Sieb sich den Doppelpack in 85. Minute sichern und den Endstand von 4:2 markieren.

Für die kleinen Bayern geht es am 26. Februar nach Pipinsried zum Regionalliga-Restart. Die letzten Aufstiegschancen sind zwar noch nicht komplett verspielt. Aktuell trennen den FCB II und Spitzenreiter SpVgg Bayreuth sieben Zähler bei 14 ausstehenden Spielen. (Marinus Savary)