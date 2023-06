FC Bayern II: Sanyang folgt Arrey-Mbi zu 96 – Hepburn und Jastremski werden verliehen

Von: Michael Zbytek

Sowohl Mamin Sanyang (l.) als auch Bright Arrey-Mbi sind nicht mehr beim FC Bayern unter Vertrag. © IMAGO / Beautiful Sports / Eibner

Mamin Sanyang und Bright Akwo Arrey-Mbi wechseln fest zu Hannover 96. Barry Hepburn wird nach Schottland, Lenn Jastremski nach Ulm verliehen.

München – Die nächsten vier Abgänge beim FC Bayern sind fix. Mamin Sanyang wechselt zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga. In der niedersächsischen Hauptstadt trifft der 20-Jährige auf den Ex-Bayer Bright Arrey-Mbi, der nach einjähriger Leihe nach Hannover wechselt. Außerdem verlassen zwei weitere FCB-Talente die Münchner per Leihe: Barry Hepburn geht zu Glasgow, Lenn Jastremski wechselt zum Partner-Verein Ulm.

Sanyang und Arrey-Mbi wechseln vom FC Bayern zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga

Sanyang kam vor drei Jahren von Hoffenheim zu den Bayern und war fortan Teil der A-Jugend des Rekordmeisters. Für die Bayern-Amateure stand der Flügelspieler 20-mal auf dem Platz und erzielte einen Treffer. Nach seinem Wechsel vom DFB-Verband zu Gambia startete er dort bei der U20-Weltmeisterschaft durch und erreichte beim U20-Afrika-Cup unerwartet das Finale.

Hannovers Sportdirektor Marcus Mann traut dem 20-Jährigen in Niedersachsen einiges zu: „Mamin verfügt über eine außergewöhnliche Geschwindigkeit. Dies hat er nicht zuletzt auch kürzlich bei der U20-WM unter Beweis gestellt. Nun gilt es für ihn, schnellstmöglich anzukommen und sich über gute Leistungen in der U23 für den Profikader anzubieten.“

Den Sprung in den Profikader der 96er schaffte Bright Arrey-Mbi bereits im vergangenen Jahr. Das Defensivtalent stand von 2019 bis 2023 beim FC Bayern unter Vertrag und spielte zuletzt per Leihe für Hannover. Bei den Rothemden absolvierte der gebürtige Kameruner in der vergangenen Saison 15 Zweitliga- und eine DFB-Pokal-Partie.

FC Bayern II: Hepburn geht nach Schottland – Stürmer Jastremski zurück in die 3. Liga

Einen neuen Verein hat auch Barry Hepburn gefunden. Der 19-jährige Außenstürmer wird für ein Jahr nach Glasgow verliehen. In Schottland soll er beim Zweitligisten Queens Park Spielpraxis sammeln. In München kam Hepburn vergangene Saison in der Regionalliga Bayern nur viermal zum Zug. Trotzdem verlängerten die FCB-Bosse den Vertrag des Offensivtalents bis Juni 2025.

Ebenfalls ausgeliehen wird Lenn Jastremski. Nach seinen Leihstationen bei Viktoria Köln, Erzgebirge Aue und beim österreichischen Zweitligisten Grazer AK wechselt der 22-Jährige zum SSV Ulm 1846. In der 3. Liga möchte der Mittelstürmer an seine erfolgreiche Zeit in Österreich anknüpfen. Dort erzielte Jastremski in 14 Spielen fünf Tore und einen Assist. Wie bei Hepburn verlängerte der Rekordmeister den Vertrag des Offensivtalents vor der Leihe bis 2025. (Michael Zbytek)