Problem-Position Torwart: Bayern Amateure setzen nun auf 17-Jährigen Max Schmitt

Von: Sebastian Isbaner

U19-Keeper Max Schmitt soll nun die Torwartposition bei den Amateuren füllen. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern München II hat scheinbar die Lösung der Torwart-Problematik gefunden. Zwei 17-Jährige kommen aus der U19 zum Regionalliga-Team.

München – Der FC Bayern und die Torhüter. Diese Problematik beschäftigt den Verein nun schon seit Monaten. Nach der großen Verletzungsmisere und zahlreichen Abgängen ist der Deutschen Rekordmeister zwischen den Pfosten dünn besetzt. Während die Bundesliga-Truppe mittlerweile mit Sven Ulreich und Daniel Peretz zwei gesunde Keeper haben, bleibt die Position des Torhüters bei den Amateuren weiterhin ein großes Thema.

Bereits 24 Gegentreffer musste die hochgehandelte Truppe von Holger Seitzt bereits hinnehmen. Nur drei Mannschaften in der Regionalliga kassierten mehr. Nach zwölf Spielen stehen die Roten nur auf Platz Neun.

Vom FC Bayern Campus: Max Schmitt schließt Lücke zwischen den Pfosten

Auf der vakanten Position scheinen die Münchner inzwischen eine Lösung gefunden zu haben – und das aus den eigenen Reihen. Gegen den FV Illertissen absolvierte U19-Stammtorhüter Max Schmitt seinen ersten Einsatz für die Amateure. Und das gleich erfolgreich. Beim 3:2-Heimerfolg parierte der Youngster einen Strafstoß und sicherte dem FCB drei wichtige Punkte.

In der Folgewoche stand Schmitt ebenfalls in der Regionalliga zwischen den Pfosten. Gegen Aubstadt hielt der 17-Jährige die Null fest und verhalf seinem Team zu einem Punkt gegen starke Unterfranken. Der neue Keeper der Münchner war außerdem bereits bei den Profis sowohl im DFB-Pokal gegen Preußen Münster, als auch in der Champions League beim 4:3-Heimsieg über Manchester United im Kader des Rekordmeisters.

Schmitt in der Youth League im Einsatz – U19-Ersatztorwart Anthony Pavlesic als Vertretung

Beim gestrigen Spiel gegen die SpVgg Ansbach fehlte Schmitt den Bayern allerdings. Grund: der U19-Keeper musste in der Youth League gegen den FC Kopenhagen ran. Gegen die Dänen verlor die A-Jugend der Bayern knapp auswärts mit 2:3.

Als Ersatz sprang Schmitts U19-Backup Anthony Pavlesic ein. Ergebnis gegen die Mittelfranken war am Ende ein 4:2 für die Reserve des Deutschen Rekordmeisters.

Aufgrund der vielen Ausfälle und Abgänge bei den Bayern könnten Schmitt und Back-up Pavlesic nun wohl die langfristige Lösung der Münchner werden. Wer von den beiden in Zukunft im Tor stehen wird, bleibt abzuwarten. Gegner des FC Bayern München: die Viktoria aus Aschaffenburg. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)