Warum der FC Bayern II schon nach fünf Spielen Topfavorit auf den Drittliga-Aufstieg sein könnte

Knackiges Auftaktprogramm

+ © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg Auch nächste Saison wieder viel am Jubeln? Den Amateuren des FC Bayern steht ein schwerer Auftakt bevor. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michel Guddat schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach der Veröffentlichung des Spielplans für die kommende Regionalliga-Saison ist klar: Das Auftaktprogramm für die FC Bayern Amateure hat es in sich.

München – Der Spielplan für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern ist raus. Und der könnte für die kleinen Bayern direkt zum Gradmesser für die gesamte Spielzeit werden. Los geht es am 21. Juli auswärts gegen Wacker Burghausen. Kein einfacher Start gegen die drittbeste Abwehr der abgelaufenen Saison, die sich zudem mit den Spitzer-Zwillingen verstärkt hat.

FCB II: Am zweiten Spieltag kommt es bereits zum Stadtderby gegen Türkgücü München

Brisant in München wird es dann am zweiten Spieltag. Beim ersten Heimspiel im Grünwalder Stadion lädt der FCB II am letzten Juli-Wochenende Türkgücü München zum Stadtderby. Das Team von der Heinrich-Wieland-Straße hat eine durchwachsene erste Spielzeit nach dem Drittliga-Abstieg hinter sich.

Nach einer starken Vorrunde rutschte die Elf von Alper Kayabunar im Jahr 2023 von Woche zu Woche tiefer in den Keller ab und wäre beinahe noch abgestiegen. Der Verein ist auf Wiedergutmachung aus und geht unter anderem mit Neuzugang und Bezirksliga-Torschützenkönig Moritz Müller in die neue Saison.

Würzburg, Nürnberg II, Bayreuth – Es ist ein schweres Auftaktprogramm für die FCB Amateure

Am 3. Spieltag gastieren die Münchner dann beim Topteam aus Würzburg. Die Kickers mussten sich in der letzten Spielzeit nur dem späteren Aufsteiger aus Unterhaching geschlagen geben. Der amtierende Vizemeister gehört auch diese Saison zum Favoritenkreis der Liga und wird ein echter Maßstab für die Reserve des Rekordmeisters.

Nach dem Heimspiel gegen den Vorjahres-Vierten 1. FC Nürnberg II folgt dann Mitte August der Showdown gegen die SpVgg Bayreuth. Die „Oldschdod“ konnte sich nach dem Aufstieg nicht in der 3. Liga halten. Mit ihrem neuen Trainer Marek Mintal wollen die Oberfranken über kurz oder lang versuchen, wieder in den Profifußball zurückzukehren.

Es werden wegweisende Spiele für die Münchner zu Beginn der Saison. Bestehen Holger Seitz und die Talente von der Säbener Straße an den ersten fünf Spieltagen, wird der Aufstieg in die 3. Liga nur über die Reserve aus München gehen. Vor allem die ersten Partien sind für die tradtionell mit aufrückenden U19-Spielern neu formierte 2. Mannschaft des FCB möglicherweise Stolpersteine. Je länger die Saison geht, desto stärker wird die U23 der Roten normalerweise.

Ein straffes Vorbereitungsprogramm mit drei Neuzugängen an Bord steht bevor

Seitz wird seine Spieler deswegen sicherlich in der Sommervorbereitung auf die kommende Saison einschwören und steht mit seiner Mannschaft seit vergangenen Montag auf dem Platz. Bereits am Tag zuvor stand die Leitungsdiagnostik am FC-Bayern-Campus auf dem Plan. „Das Screening ist gut gelaufen. Wir warten nun gespannt auf die Ergebnisse, um daraufhin die individuellen Trainingspläne zu erstellen“, wird Seitz auf der vereinseigenen Website zitiert.

Mit dabei sind drei neue Gesichter: Dion Berisha (20) und Davide Dell` Erba (19) kommen vom Ligakonkurrenten FC Augsburg II. Die beiden Offensivspieler sammelten bereits Regionalliga-Erfahrung bei den Fuggerstädtern. Das Trio wird komplettiert von Maximilian Wagner (19) vom VfB Stuttgart. Der Stürmer empfahl sich in der vergangenen Saison mit 15 Toren in 19 Einsätzen.

Verlängern konnte der FCB mit Justin Janitzek. Der 1,89 Meter große Abwehrspieler wurde jedoch direkt zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen 1879 ausgeliehen, um sich im Profifußball weiterzuentwickeln. Darüber hinaus werden sehr wahrscheinlich weitere Abgänge oder Leihgeschäfte mit aufstrebenden Youngstern folgen.

FC Bayern Amateure testen gegen drei Gegner – Trainingslager in Österreich

Bevor es am 21. Juli für die Münchner wieder ernst wird, steht ein straffes Vorbereitungsprogramm an. Das erste Testspiel beim VfR Garching (28. Juni, 18:30 Uhr) findet gut eineinhalb Wochen nach dem Trainingsauftakt statt.

Zwei Tage später reist die Mannschaft ins Trainingslager nach Leogang (Österreich) ab. Dort trifft der Nachwuchs in zwei Freundschaftsspielen auf AEK Zakakiou (3. Juli, 18 Uhr) und den FC Pinzgau (7. Juli, 18 Uhr). Die Generalprobe vor dem knackigen Ligastart findet am 14. Juli um 17 Uhr beim FC Liefering statt. (Michel Guddat)