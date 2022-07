Wiedergutmachung im Stadtderby? - Bayern-Amateure empfangen Türkgücü nach Ansbach-Pleite

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Die Amateure des FC Bayern treffen am Sonntag auf Türkgücü München. © IMAGO/Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Derbyzeit in München. Nach der Auswärtspleite in Ansbach empfangen die Amateure des FC Bayern den Drittliga-Absteiger Türkgücü München.

München - Der dritte Spieltag der Regionalliga Bayern steht an und damit auch das Derby der beiden Münchner Mannschaften. Die Reserve des FC Bayern München empfängt den Drittliga-Absteiger Türkgücü München im Grünwalder Stadion.

Die Vorbereitung der U23 des Rekordmeisters lief positiv. Mit Siegen gegen Kufstein und Liefering zeigten sich die Münchner bereit für die neue Saison. Zum Auftakt mussten die Amateure zum VfB Eichstätt. Dort fuhr die Elf von Trainer Martin Demichelis einen überzeugenden 4:0 Auswärtssieg ein.

FC Bayern München II: Nach durchwachsenem Saisonstart - Druck wächst vor dem Stadtderby

In der Folgewoche wartete die nächste Aufgabe auf den FC Bayern. Beim Aufsteiger und Liga-Neuling SpVgg Ansbach enttäuschten die Münchner, die aufgrund der Mitnahme dreier Leistungsträger zum Trainingslager der Profis in den USA geschwächt waren, und verloren auswärts mit 0:2. Nichtsdestotrotz wächst nach der enttäuschenden Niederlage der Druck auf die Münchner und auf den Cheftrainer Martin Demichelis.

Nach dem verpassten Wiederaufstieg in der vergangenen Saison träumen die Münchner von der Wiederkehr in den Profifußball. Auch wenn dieses Ziel nach außen nie offen kommuniziert wurde, wie Kapitän Timo Kern vor der Saison sagte. Im Derby gegen Türkgücü München beim ersten Heimspiel der Bayern der neuen Saison ist ein Sieg Pflicht, um an der Konkurrenz vorne dran zu bleiben. Die SpVgg Unterhaching zum Beispiel konnte beide ihrer ersten zwei Saisonspiele gewinnen.

Türkgücü München: Neuformierte Mannschaft startet positiv in die Saison

Dies verpasste der Gegner der Bayern am kommenden Spieltag. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt auswärts in Buchbach, als man bereits nach 8,9 Sekunden führte, verlor Türkgücü München auswärts beim SV Wacker Burghausen. Nach der Führung von Albano Gashi kassierte der Drittliga-Absteiger kurze Zeit später den Ausgleich. In der Nachspielzeit der Partie erzielten die Gastgeber schließlich den Siegtreffer und händigten den Münchnern die bittere erste Saisonniederlage.

Regionalliga: FC Bayern Amateure empfangen Türkgücü München - Anpfiff Sonntag, 31.07. um 14 Uhr

Trotzdem fährt Türkgücü mit Selbstvertaruen zum Auswärtsspiel zur Reserve des deutschen Meisters. Nicht zuletzt durch den souveränen 7:1 Auswärtssieg in der ersten Runde des Toto-Pokals gegen die SpVgg Haidhausen. Nach der turbulenten Sommerpause zeigt sich der Drittliga-Absteiger mit seiner neuformierten Mannschaft bereit für die Regionalliga und das Derby beim großen Stadtnachbarn. (Sebastian Isbaner)