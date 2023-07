Schlampige Bayern mit Mühe zum Remis – Auch Türkgücü verpasst Sieg

Von: Robert M. Frank

Der Bayern-Neuzugang traf in Burghausen: Dion Berisha (Mitte). © imago

Die personell veränderte Mannschaft des FC Bayern II erlebt am ersten Spieltag in der Regionalliga Bayern ein Spiel mit vielen Höhen und Tiefen.

München – Und auch das ebenfalls personell neu zusammengestellte Team von Türkgücü München kommt zum Liga-Auftakt nicht über ein Unentschieden hinaus.



Wacker Burghausen - FC Bayern II 3:3 (1:2). – Mit drei externen Neuzugängen um den aus Regensburg gekommenen Routinier Steve Breitkreuz (31) in der Startelf sowie dem einen oder anderen Talent aus der eigenen U19 sprang für die Mannschaft von Holger Seitz im oberbayerischen Derby ein Unentschieden heraus.

Einen Patzer von Burghausens Torwart Markus Schöller nutzte Lovro Zvonarek zunächst eiskalt zum 1:0 für die Bayern-Amateure aus (4.), bevor der aus Augsburg gekommene Neuzugang Dion Berisha per Kopfball auf 2:0 erhöhte (26.). Nach einem Dreierpack von Thomas Winklbauer (31., 48., 68.) schien sich die Partie dann zugunsten der Hausherren gedreht zu haben. Doch die „kleinen“ Bayern steckten nicht auf und kamen in dem chancenreichen Spiel durch Lucas Copado doch noch zum Ausgleich (76.). Angesichts der zwischenzeitlichen 2:0-Führung war Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, allerdings nicht ganz zufrieden mit der Vorstellung. „In eigenem Ballbesitz waren wir teilweise sehr schlampig, auch, weil Burghausen gut und aggressiv gepresst hat. In dieser Form dürfen wir das Spiel trotzdem niemals aus der Hand geben.“

Türkgücü München - FC Augsburg II 1:1 (1:0). – Die in der Offensive mit den Neuzugängen Serhat Imsak (zuvor FC St. Pauli II), Stefan Maderer (SpVgg Bayreuth), Halit Yilmaz (FC Pipinsried) und Emre Tunc (SV Heimstetten) verstärkten Münchner kamen im Heimspiel im Grünwalder Stadion nicht über eine Punkteteilung hinaus. Ohne die routinierten Abgänge Marco Holz und Michael Zant konnte sich zunächst bei Torhüter-Neuzugang Sebastian Kolbe (Bayreuth) bedanken, dass die Null hinten hielt. Ünal Tosun markierte nach einem Schnitzer von Gäste-Torwart Patrick Sander zunächst das 1:0 (12.). Nach einem Lattentreffer der Schwaben (41.) traf in der zweiten Hälfte auch auf der Gegenseite Imsak per Kopf das Aluminium (48.). In der chancenarmen Partie erzielte schließlich Augsburgs Lucas Ehrlich per sehenswerter Direktabnahme nach einer Flanke noch den späten Ausgleich (86.). „Die Mannschaft hat einiges umgesetzt, einiges wiederum nicht“, war Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar in seiner Analyse zwiegespalten. (Robert M.Frank)

Auf ihn war Verlass: Türkgücüs Ünal Tosun. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ