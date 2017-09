Diese fünf Bayern-Stars waren gegen Ancelotti - Zwei posten vielsagende Tweets

ich finde es nicht richtig, das man die 5 jetzt wie Vieh durch das Dorf treibt. Es geht doch darum, das Ancelotti nie ein System hatte, falsche Aufstellungen machte und einen schlechten Kontakt zu den Spielern hatte. Das was in Paris passiert ist, nicht nur das Ergebnis, sondern wie man den Spielern die Aufstellung vor dem Spiel einfach einen Zettel an die Pinwand heftet und dann ohne ein Wort den Raum verläßt. Das finde ich einfach einen Skandal gegenüber den Spielern. Wenn das so weitergeht, bekommt Ancelotti noch einen Heiligenschein. Er hat die Spieler immer schlechter gemacht - es hat einfach nicht gepaßt. Aber jetzt auf den Spielern rumzuhacken finde ich einen schlechten Stil!!!!!

Oh! Diesmal bin ich NICHT gelöscht worden😵 War gerade Schichtwechsel, wie?

Aber er ist wieder da nach seinem Wanderunfall während Boateng immer noch fehlt. Das willst du also ein Spaßtruppe. Woher nehmen? Die kosten Geld. Kein Deutscher Trainer hat das Zeug für Bayern. Aus der Liga höchstens Hasenhüttl. Sucht Rummenigge den Trainer aus wird es sein ehemaliger Zimmerkollege bei Servette Genf. Der ist ja sooo klug hat er schon vor Jahren geschwärmt. Aus Nizza kommt er sicherlich leicht frei. Unsere Zeit als Topmannschaft ist vorbei. Die Weltmeister haben 2 Gänge zurück geschaltet und haben keinen Anreiz mehr. So war es schon oft und es wiederholt sich gerade. Das man aber Spielern recht gibt die keine Leistung bringen. Du kannst jeden Tag 100x auf Müllers Positionssuche gehen. Er spielt schwach weil er keine Lust mehr hat. Siehst du keine Bewegungsabläufe? Mehr als die Hälfte des Kaders sollte man sich trennen oder verkaufen. Es ist vorbei. Die 7 fetten Jahre sind vorbei. jetzt kommen 7 magere Jahre. Was soll ich auf den Italiener schimpfen wenn die Führung die Fehler macht? Ich kann nur auf die Spieler schimpfen, den sie sind es die keine Leistung zeigen. Weißt du welche Vorgaben bei uns ein Trainer hat? Er kann nicht einfach auf Vidal verzichten, weil dann steigt ihm die Führung ins kreuz. Hast nicht gesehen wie die aufgegangen sind als es Meldungen aus Italien bezüglich Vidal gab? Er muss spielen. Weil er viel verdient. Ebenso Thiago.Jeder der ehrlich mit sich selbst ist hat gesehen wie es auf Schalke funktioniert hat. Aber das geht eben nur mit james auf der 10.

Du kritisierst meinen Nick kennst aber Null mein Leben.

Es ist egal wer auf LV oder RV spielt. Die taugen alle nichts. Mehr als die Hälfte der Verteidigung sind gelernte Mittelfeldspieler. Warum ändert man nichts daran? Fördert der Trainer bekommt er eine auf die Klappe. Fordert er Verstärkung für die offensive bekommt er eine auf die Klappe. Wir hatten öfters schlechte Trainer aber zu denen gehört bestimmt nicht Ancelotti. Der musste mit einem Kader auskommen der von 6 Trainer zusammengestellt wurde und völlig überaltert ist. Keinen Boss hat und die Führung verweigert Verstärkungen. Man hört auf Spielern die längst ihren Zenit überschritten haben. Mit denen man keinen Blumentopf mehr gewinnt. Die 5 können am Sonntag in Berlin beweisen wie wichtig sie sind. Und wenn sie nicht die besten auf dem Platz sind und Berlin mindestens mit 5 Toren im eigenen Stadion abschießen dann sind und bleiben es nur Maulaufreißer. Die sollen ab jetzt die Spiele gewinnen und entscheiden. nichts wird besser gar nichts. Weil sie es nicht drauf haben. Ausnahme Robben. Weil ihnen immer wieder ihre Grenzen aufgezeigt werden. Sie haben einen Grundanständigen Mann auf dem Gewissen, der sich nie beschwerte über deren schwache Leistungen. Hätte die Führung Eier in der Hose dann würde man die Spieler abstrafen. Der einzige der gefehlt hat war Neuer