Bericht: Bayern jagt Leverkusens „Mesut Özil“

München - Bei Bayer Leverkusen spielen derzeit einige vielversprechende deutsche Talente. Auch der FC Bayern scheint das mitbekommen zu haben. Laut eines Medienberichts hat der Rekordmeister großes Interesse an einem 17-Jährigen.

Bis zum 11. Juni dauert es noch. Dann wird Kai Havertz volljährig. Eine andere wichtige „Etappe“ in seinem noch jungen Leben hat der Teenager bereits erreicht. Havertz absolvierte im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen sein erstes Bundesliga-Spiel und ist damit der jüngste Spieler von Bayer Leverkusen, der jemals in Deutschlands höchster Spielklasse eingesetzt wurde.

Reschke holte Havertz zu Bayer - demnächst auch zu Bayern?

Havertz hat mächtig Eindruck hinterlassen und es zum Stammspieler bei der Werkself geschafft. Trotz seines eher schlaksigen Körperbaus (1,86 Meter groß, 77 Kilogramm schwer) hat er sich im Profikader des Champions-League-Teinehmers durchgesetzt und die Rolle des Zehners im offensiven Mittelfeld übernommen.

Der Regisseur mit dem Milchbubigesicht hat sich ins Schaufenster der internationalen Topklubs gespielt, doch auch national das Interesse auf sich gezogen. Wie Sport1 berichtet, soll Havertz beim FC Bayern ganz oben auf der Liste der Wunschneuverpflichtungen stehen. Neben Benjamin Henrichs, den die Bayern als möglichen Nachfolger von Philipp Lahm für die rechte Abwehrseite auserkoren haben sollen, könnte Bayerns Technischer Direktor Michael Reschke bei seinem Ex-Klub also einen zweiten Youngster ins Visier nehmen. Dank Reschke wechselte Havertz 2010 von Alemannia Aachen zu Bayer 04 Leverkusen.

Völler: „Havertz erinnert mich an Mesut Özil“

Was zeichnet den 17-Jährigen aus, der nebenbei auch noch das Abitur ablegt (Leistungskurse Sport und Deutsch)? Die Verantwortlichen bei Bayer geraten ins Schwärmen. „Im Moment schwebt er auf einer kleinen Wolke. Er erinnert mich vom Spieltypus her an Mesut Özil. Er hat dieses Selbstverständliche, den Ball zu streicheln, einfache Dinge in voller Gelassenheit vorzubereiten“, lobte Sportchef Rudi Völler nach dem 3:1-Erfolg Bayers gegen Augsburg, zu dem Havertz zwei Assists beisteuerte.

Trainer Roger Schmidt findet: „Er ist ein technisch sehr versierter Spieler, sehr schnell im Kopf, handlungsschnell.“ Doch auch der Coach ist wie alle überrascht, „dass er so schnell Fuß fasst“. Leverkusens U19-Trainer Markus von Ahlen kennt Havertz‘ Qualitäten schon länger. Er sieht ihn als Prototypen der offensiven Spielweise Leverkusens: "Neben physischen und athletischen, sind das vor allem herausragende technische Fähigkeiten. Ihm klebt buchstäblich der Ball am Fuß. Da können zwei oder drei Spieler um ihn herum sein, doch er ist fast nicht vom Ball zu trennen. Kai besitzt eine enorme Ballsicherheit und hat ein gutes Gefühl dafür, was in der jeweiligen Situation zu tun ist."

Und nicht nur auf dem Platz besticht Havertz, auch abseits des Spielfeldes weiß er zu überzeugen. Von Ahlen sieht in ihm einen „bodenständigen Jungen, bei dem wir das totale Vertrauen haben, dass er die Dinge richtig einordnen kann. Das ist für die jungen Spieler eine ganz wichtige Eigenschaft und macht ihn über das Fußballerische hinaus auch so beliebt“.

Dynamik, Abgebrühtheit, körperliche Präsenz, herausragende Ballbehandlung und dazu ein klarer Kopf - der FC Bayern wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, würde er sich nicht mit Kai Havertz beschäftigen. Der Youngster beherrscht die zentrale Rolle im Mittelfeld, defensiv wie offensiv, kann aber auch auf dem Flügel agieren.

Laut den Verantwortlichen ist Havertz mit einem langfristigen Kontrakt ausgestattet, Details sind allerdings nicht bekannt. Kaderplaner Reschke wird aber sehr schnell herausfinden - oder es bereits wissen - unter welchen Voraussetzungen ein wechsel an die SÄbener Straße möglich wäre.

