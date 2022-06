Liverpool lehnt Bayern-Angebot für Mané ab: 25 Millionen Euro angeblich zu wenig

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern ist wegen Sadio Mané angeblich beim FC Liverpool abgeblitzt. Der Premier-League-Klub lehnt ein Bayern-Angebot über 25 Millionen Euro Ablöse ab.

München – Der FC Bayern hat Sadio Mané als seinen Wunschspieler auserkoren, das ist längst kein Geheimnis mehr. Die Bayern wollen den Transfer so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. Allerdings gestalten sich die Verhandlungen mit Manés aktuellem Arbeitgeber FC Liverpool über die Ablöse nicht gerade einfach.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter: 30 Jahre), Banbali, Senegal Position: Linksaußen, Mittelstürmer, Rechtsaußen, Hängende Spitze Marktwert: 80 Millionen Euro Vertrag beim FC Liverpool bis: 30. Juni 2023

Sadio Mané: FC Bayern arbeitet an Transfer-Coup – Superstar vom FC Liverpool im Fokus

Sadio Mané ist einer der Superstars aus der Premier League, die als reichste Liga der Welt bekannt ist. Einen solchen Spieler abzuwerben, wäre aus Bayern-Sicht ein echter Coup.

Erst recht, wenn man an das Wechsel-Theater um Robert Lewandowski denkt. Zudem könnte der FC Bayern München mit einem Mané-Transfer seine Verhandlungsposition deutlich verbessern. Lewandowski will trotz Vertrags bis 2023 zum FC Barcelona wechseln.

Der FC Liverpool hat offenbar ein erstes Bayern-Angebot für Sadio Mané abgelehnt. © Vince Mignott/Imago

Liverpool lehnt Bayern-Angebot für Mané ab: 25 Millionen Euro angeblich zu wenig

Mané ist wie Lewandowski vertraglich noch ein Jahr an seinen Klub gebunden. Was bedeutet, dass eine Ablöse an den FC Liverpool fällig wird, um den pfeilschnellen und trickreichen Offensivmann an die Säbener Straße zu lotsen. Mit Mané selbst sind sich die FCB-Bosse angeblich schon einig und überzeugten mit einem Mega-Gehalt, auch wenn der Senegalese zuletzt ein wenig zurückgerudert hat.

Die Verhandlungen mit den Reds könnten sich hingegen noch in die Länge ziehen. Liverpool hat angeblich ein erstes Angebot der Bayern für Mané abgelehnt. Das berichtet der britische Times-Journalist Paul Joyce auf Twitter. Demnach hätte der FC Bayern knapp 25 Millionen Euro fixe Ablöse plus knapp fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen, beispielsweise für einen Sieg in der Champions League, geboten.

Sadio Mané: FC Bayern feilscht mit Liverpool um Ablöse

Zuletzt hieß es, dass Liverpool stolze 50 Millionen Euro Ablöse für seinen Stürmerstar aufruft. Die Bayern sollten bereit sein, 30 Millionen Euro hinzulegen, was sich mit den Informationen von Transfer-Experte Joyce deckt. Dass das Klopp-Team das erste Bayern-Angebot direkt annimmt, wäre ohnehin eine Überraschung gewesen. Vermutlich treffen sich beide Parteien in den Verhandlungen wie so oft in der Mitte.

Allerdings wäre ein schneller Vollzug des Mané-Transfers für den FC Bayern mit Blick auf die verhandlungstaktische Position in der Causa Lewandowski von enormer Bedeutung. In den nächsten Tagen dürfte also mit neuen Transfer-News zu Mané und Lewandowski zu rechnen sein. Der Pole will in der Schlammschlacht mit dem FC Bayern angeblich die „nächste Stufe zünden“. (ck)