Goldgrube Fan: Diese Studie freut die Top-Clubs

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Bayern-Fans halten auf der Tribüne Schals hoch. © Sven Hoppe/dpa

Laut einer aktuellen Studie ist jetzt klar, wie wichtig es ist, die Fans schon in jungen Jahren an den Verein zu binden. Die magische Altersgrenze: 14 Jahre.

München - Wie ticken Fans? Wie kann man mit ihnen Geld verdienen? Die Antwort scheint jetzt gefunden zu sein.

Es ist kein Geheimnis: Je mehr Sportclubs über ihre Fans wissen, desto besser können sie ihre Angebote in Sachen Fanartikel und Stadionerlebnis anpassen. Auch Bundesligavereine wie der FC Bayern und der BVB, sowie die NFL-Franchises sammeln möglichst viele Daten ihrer Anhänger. Laut einer aktuellen Studie ist jetzt klar, wie wichtig es ist, die Fans schon in jungen Jahren an den Verein zu binden. Die magische Altersgrenze: 14 Jahre.

FC Bayern betreibt Kids Club

Die Untersuchung von Two Circles zeigt, dass Kinder, die schon vor ihrem 14. Geburtstag Sport für sich entdeckt haben, später auch mehr Leidenschaft dafür zeigen. Sie konsumieren später mehr Live-Sport im Fernsehen oder über Streaming. Und sie gehen auch häufiger ins Stadion. Jeder Dritte, der früh Fan geworden ist, geht mindestens einmal monatlich in die Arenen des Landes.

Es sind wertvolle Infos für die Clubs und erklärt, warum der FC Bayern beispielsweise bereits seit vielen Jahren seinen Kids Club betreibt. Wer als Kind ein Stoff-Maskottchen geschenkt bekommt, kauft sich später auch Trikots und geht ins Stadion.

Wer in jungen Jahren Fan wird, gibt mehr Geld für seinen Verein aus

Die Studie spricht von Fans „Made by 14“. Es ist die Fangruppe, die den Clubs eine wachsende Basis beschert, die dann auch entsprechend lange dem Verein die Treue hält. Es handelt sich um diejenigen, die auch in Zukunft die Stars durch ihre Fanartikel-Käufe finanzieren. Die Untersuchung zeigt eindeutig, dass Menschen, die schon als Kind ihren Verein gefunden haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Geld für ihre Leidenschaft ausgeben. Gerade für die großen Clubs eine regelrechte Goldgrube.

Schöner Nebeneffekt: Wer jung Fan wird, ist meistens auch selbst aktiv – auch das zeigt die Studie. Wer früh seine Liebe zum Sport gefunden hat, ist also fitter. Manuel Bonke, Philipp Kessler