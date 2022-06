Kurios: Arjen Robben im Freibad gesichtet - Was treibt der Ex-Bayern-Star in Paderborn?

Bayern-Legende in Ostwestfalen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Vinzent Fischer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf TikTok ist ein kurioser Clip von Arjen Robben aufgetaucht. Er zeigt die Legende des FC Bayern in einem Paderborner Freibad. Wie kam es dazu?

Paderborn - Arjen Robben zählt zweifelsfrei zu einem der wichtigsten Spieler in der jüngeren Geschichte des FC Bayern. Bis heute sorgt sein Last-Minute-Minute-Treffer im Champions-League-Finale 2013 gegen Borussia Dortmund bei den Bayern-Fans für Gänsehaut. Doch jetzt hat es den Niederländer in ein Freibad nach Paderborn verschlagen.

FC Bayern: TikTok-Clip zeigt Robben in Paderborner Freibad

Auf TikTok ist ein kurioses Video aufgetaucht. Der Clip zeigt Arjen Robben im Rolandsbad im Norden der Stadt. Von einem Sprungturm setzt der 38-Jährige darin gekonnt zum Kopfsprung an. Doch viele Fans fragen sich zurecht: Wie kommt Robben in ein Freibad in Ostwestfalen?

+ Wurde in einem Paderborner Freibad gesichtet: Ex-Bayern-Star Arjen Robben. © IMAGO / ANP

Robbens Kinder wollen augenscheinlich selbst in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Sein jüngster Sprössling Kai (*2012) läuft für die U10 des FC Groningen auf - der Verein, bei dem Robben seine Spielerlaufbahn begann. Am 18. und 19. Juni fand in Verl der 13. U10 PT Sports Junior-Cup statt. Verständlich, dass die Familie Robben im nahegelegenen Paderborn eine Abkühlung suchte. Am vergangenen Wochenende wurden in ganz Deutschland Hitzerekorde eingestellt.

Arjen Robben: Sohn Kai tritt in seine Fußstapfen - und läuft für FC Groningen auf

Arjen Robben begann seine Karriere 1996 beim FC Groningen. Über die PSV Eindhoven zog er in den europäischen Spitzenfußball, bis er 2009 beim FC Bayern landete. Nachdem Robben im Sommer 2019 eigentlich sein Karriereende verkündete, gab er im 2020 ein Überraschungs-Comeback bei seinem Jugendverein. Der Altstar wollte seinen Jugendverein in der Corona-Krise unterstützen. Nach sechs Einsätzen beendete er seine aktive Karriere dann endgültig. (vfi)

Rubriklistenbild: © IMAGO / ANP