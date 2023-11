FC Bayern gegen Rom live im TV und Stream: Hier läuft die Women‘s Champions League

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Die Damen des FC Bayern empfangen am ersten Spieltag der Champions League die AS Rom. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Während sich die Männer des FC Bayern München bereits für das Achtelfinale in der Champions League qualifiziert haben, starten die Damen am Mittwoch, 15. November ihre Mission der Königsklasse. Neben dem deutschen Meister ist aus deutscher Sicht auch Eintracht Frankfurt für die Champions League qualifiziert.

So sehen Sie die Frauen des FC Bayern in der Champions League live im TV und Stream

Die Übertragungsrechte der UEFA Women‘s Champions League liegen in Deutschland beim kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN .

liegen in Deutschland beim kostenpflichtigen Streaminganbieter . Die Damen des FC Bayern empfangen am Mittwoch, dem 15. November, die AS Rom. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Die Partie ist im TV bei DAZN 1 und im Live-Stream über DAZN verfügbar.

und im Live-Stream über DAZN verfügbar. Zudem ist die Partie kostenlos über den Sender DAZN Rise / Heldinnen und im Live-Stream auf YouTube zu sehen.

Eintracht Frankfurt vor Premiere in der Champions League

Laura Freigang und Co. bestaunten vor der Erfüllung eines Kindheitstraums noch die große NFL-Show in Frankfurt, die Bayern-Frauen mühten sich dagegen fast zeitgleich zu einem glanzlosen Bundesliga-Sieg. Die Vorbereitung auf die große Bühne konnte zwar unterschiedlicher kaum sein, doch seit dieser Woche liegt der Fokus bei den beiden deutschen Startern gleichermaßen auf der Königsklasse.

„Die Vorfreude ist extrem, wir sind alle Feuer und Flamme“, sagte Eintracht Frankfurts Nationalspielerin Sophia Kleinherne vor dem Champions-League-Auftakt. Während die Hessinnen erstmals in der Gruppenphase dabei sind und ihre Premiere genießen wollen, schielen die Fußballerinnen von Bayern München bereits Richtung Henkelpott.

Die Damen des FC Bayern treffen in der Champions League auf die AS Rom. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

FC Bayern will „mittelfristig Champions League“ gewinnen

„Wir sind in dieser Saison unbesiegt, das wollen wir auch bleiben“, sagte die englische Vize-Weltmeisterin Georgia Stanway vor dem Auftaktspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen die AS Rom. Trainer Alexander Straus warnte nach der Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg (2:0) bereits vor einem „sehr guten“ Team, er erwarte „ein ausgeglichenes Spiel“.

In der Vorsaison waren alle Münchner Europacup-Träume bereits im Viertelfinale geplatzt, nach mehreren vergeblichen Anläufen in den Vorjahren sind die Ziele nun groß. Es werde schwierig, hatte Abteilungsleiterin Bianca Rech dem kicker zuletzt gesagt, „aber mittelfristig wollen wir auch die Champions League gewinnen“.

Schon in dieser Spielzeit? Im Sommer verstärkte sich der deutsche Meister jedenfalls hochkarätig, holte sich etwa mit Pernille Harder (derzeit verletzt) oder Magdalena Eriksson noch mehr internationale Erfahrung ins Team. Doch die Spitze in Europa ist zusammengerückt, der VfL Wolfsburg erfuhr dies schmerzvoll beim Ausscheiden in der Qualifikation, ebenso andere Top-Teams wie der FC Arsenal, Juventus Turin oder Manchester United.

Eintracht Frankfurt startet gegen FC Rosengard in die Champions League

Dazu hat es die Gruppe der Münchnerinnen in sich. Dass die Bayern bereits früh gegen Rom, Ajax Amsterdam und Paris St. Germain auf allerhöchstem Niveau gefordert werden, sieht Linda Dallmann jedoch positiv. Dies könne auch „ein Riesenvorteil“ sein.

Mit namhaften Gegnern bekommen es auch die Eintracht-Frauen bei ihrem ersten Auftritt in der Gruppenphase zu tun. Der Fokus liegt auf dem Auftaktspiel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard, doch vor allem der Heimpremiere in der großen Arena gegen Titelverteidiger FC Barcelona mit Weltmeisterin Aitana Bonmati am 22. November fiebert der Klub entgegen.

„Wir freuen uns alle riesig, weil wir jahrelang darauf hingearbeitet haben, in diesem Wettbewerb in der Gruppenphase zu spielen“, sagte Nationalspielerin Freigang bei t-online. Ziel für die SGE, die zudem auf Benfica Lissabon trifft, werde sein, „die Vorrunde zu überstehen und ins Viertelfinale zu kommen“. (sid/kk)