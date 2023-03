Bayern-Aufstellung gegen Augsburg: Nagelsmann rätselt wegen Choupo-Ersatz – Startelf-Garantie für Cancelo

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern trifft nach der CL-Gala gegen Paris in der Bundesliga auf den FC Augsburg. Julian Nagelsmann kündigt in seiner Aufstellung einige Wechsel an.

München – „Nach der Champions League wird es nicht leicht sein, wieder reinzukommen“, gab Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg zu. Nach dem glorreichen Abend auf europäischem Parkett in der Champions League gegen Paris Saint-Germain wartet auf den FC Bayern keine 65 Stunden später ein unangenehmer Gegner in der heimischen Liga. Das Weiterkommen gegen PSG war für die Bayern nicht nur ein Brustlöser, sondern hat auch viel Kraft gekostet. Nagelsmann hat mit Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting einen sicheren Ausfall zu beklagen, dazu drohen weitere Paris-Helden auszufallen.

Bayern-Aufstellung: Nagelsmann bestätigt Ausfall von Choupo-Moting

„Choupo fällt aus, er hat Probleme im Rücken, was in die Beine ausstrahlt“, erklärte Nagelsmann zu Beginn der Presserunde, zudem hätten einige Spieler Müdigkeit angegeben. Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leon Goretzka wären demnach Kandidaten für eine Pause. „Wir werden paar Wechsel machen müssen, weil nicht alle bei 100 Prozent sind.“ Joshua Kimmich und Jamal Musiala werden dagegen spielen können.

„Ja! Alle, die auf der Bank gesessen sind“, sagte Nagelsmann auf eine entsprechende Frage, ob dies eine Chance sei für Spieler, die zuletzt von der Bank gekommen waren, sich zu beweisen. Als Choupo-Ersatz brachte der 35-Jährige Sadio Mané, Serge Gnabry und Mathys Tel ins Spiel. „Wir haben ein paar Spieler, die Frische reinbringen können“, kündigte der Coach an. Sané, der am Freitag erneut wenige Minuten zu spät kam, deklarierte Nagelsmann sogar als einen „der besten Spieler Europas“.

Julian Nagelsmann setzt in der Bayern-Aufstellung gegen Augsburg auf Joao Cancelo. © Sven Hoppe/dpa

FC Bayern: Mögliche Aufstellung gegen Augsburg

Sommer - Stanisic, Pavard, Upamecano - Coman (Gnabry), Kimmich, Goretzka (Gravenberch), Cancelo - Musiala, Sané - Müller (Mané)

Nagelsmann verrät Bayern-Aufstellung: Joao Cancelo belohnt sich mit Startelf

Explizit nannte Nagelsmann unter anderem Benjamin Pavard, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre in der Königsklasse wieder spielberechtigt ist, und Joao Cancelo. „Stand jetzt ja, er kriegt die Chance gegen Augsburg“, legte sich der junge Trainer fest, der nach „einem nicht ganz so guten Training“ mit dem portugiesischen Problem-Profi zuletzt ein „sehr gutes Gespräch“ geführt hat. „Ich werde ihn morgen belohnen, für die letzten Eindrücke im Training.“ Alphonso Davies oder Kingsley Coman könnten auf der Bank Platz nehmen.

Josip Stanisic, der PSG-Superstar Kylian Mbappé kaltgestellt hatte und dafür von Nagelsmann und Brazzo mit Lobeshymnen überschüttet wurde, könnte seinen Platz in der Dreierkette behalten. Matthijs de Ligt, der zuletzt sehr viel gespielt hat, dürfte eine Verschnaufpause erhalten. (ck)