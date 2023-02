Aufstellung da! Nagelsmann baut gegen Wolfsburg um – FC Hollywood verzeichnet drei Ausfälle

Von: Christoph Klaucke

Dem FC Bayern drohen im Bundesliga-Gastspiel in Wolfsburg mehrere Ausfälle. Welche Aufstellung wählt Julian Nagelsmann? Joao Cancelo darf wohl wieder zaubern.

Update, 16.25 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Wie erwartet fehlen Eric Maxim Choupo-Moting und Dayot Upamecano. Alphonso Davies rückt wieder in die Startelf. Thomas Müller wird aller Voraussicht in der Sturmspitze auflaufen. Serge Gnabry sitzt wieder nur auf der Bank.

Aufstellung VfL Wolfsburg Casteels - Lacroix, Bornauw, van de Ven - R. Baku, Arnold, Paulo Otavio, F. Nmecha, Svanberg - Wimmer, Wind Aufstellung FC Bayern Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Müller

Update vom 5. Februar, 15.50 Uhr: Über die Säbener Straße fegt in diesen Tagen der Neuer-Orkan hinweg - die hochbrisanten Aussagen des verletzten Bayern-Kapitäns sorgen für eine Menge Gesprächsstoff. Doch das Spiel gegen den VfL Wolfsburg ist keineswegs unwichtig.

Der Münchner Tabellenvorsprung ist geschmolzen, mit dem Sieg am Samstag steht momentan sogar Union Berlin an der Bundesliga-Spitze. In Wolfsburg muss Trainer Julian Nagelsmann auf drei Spieler verzichten: Dayot Upamecano (Adduktorenprobleme), Ryan Gravenberch (Knieprellung) und Eric Maxim Choupo-Moting (Magen-Darm-Infekt) stehen übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht zur Verfügung.

Auch die Langzeitverletzten Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui und Sadio Mané fallen aus. Wir begleiten das Spiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg hier im Live-Ticker.

FC Bayern: Nagelsmann fordert die „Lust, zu gewinnen“

Erstmeldung vom 3. Februar: München – „Es war die (pure) Lust mal wieder zu gewinnen“, verriet Julian Nagelsmann auf der Spieltags-Pressekonferenz das Erfolgsgeheimnis seiner Mannschaft. Der FC Bayern hat unter der Woche im Pokal gegen Mainz den ersten Sieg des Jahres eingefahren. Jetzt gilt es nach drei Remis in Folge auch wieder in der Bundesliga zu gewinnen – am Sonntagabend beim VfL Wolfsburg.

Damit das gelingt, benötigen die Stars eben diese Lust, zudem fordert Nagelsmann jene Aggressivität aus dem letzten Jahr erneut ein, „dann werden wir auch wieder dreifach punkten.“ Allerdings muss der FCB-Coach in seiner Aufstellung womöglich auf mehrere angeschlagene Spieler verzichten.

Julian Nagelsmann Geboren am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Größe: 1,90 m Bisherige Stationen als Profi-Trainer: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München (seit 2021) Titel als Trainer: Deutscher A-Jugend-Meister (2014), Deutscher Meister (2022), DFL-Supercup-Sieger (2021, 2022)

FC Bayern: Aufstellung mit Dreierkette oder Viererkette? Nagelsmann genervt von „Grundordnungs-Palaver“

In Mainz überraschte Nagelsmann mit seiner Aufstellung und bot eine Dreierkette auf. Der Taktik-Kniff mit Neuzugang Joao Cancelo auf der rechten Außenbahn sollte sich als Glücksgriff erweisen. Allerdings ist die taktische Formation gar nicht entscheidend, versuchte Nagelsmann ein weiteres Mal zu erklären: „Das ganze Grundordnungs-Palaver ist mir einfach zu viel. Es geht darum, wie man gewisse Raumaufteilungen auf dem Spielfeld mit Leben füllt.“

Joao Cancelo dürfte nach seinem Traum-Debüt wohl erneut auf der rechten Seite beginnen, obwohl er vor seinem Assist eine Nagelsmann-Anweisung ignorierte. „Da kriegt er jetzt keinen Anschiss“, stellte Nagelsmann bereits nach dem Mainz-Spiel lachend klar. Der Trainer verriet auf der Bayern-PK jedoch auch Cancelos Schwachstelle. Bleibt die Frage, ob es in Wolfsburg erneut eine Dreierkette oder eine Viererkette wird. Nagelsmann wird vermutlich erstmal nichts ändern, denn sonst könnte eine ganz andere Cancelo-Schwachstelle aufgedeckt werden: das Defensivverhalten.

FC-Bayern-Aufstellung: Joao Cancelo darf wohl wieder zaubern – Vorsichtsmaßnahme bei Upamecano

Somit dürften Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt wieder ein Dreiergespann in der Abwehr-Aufstellung bilden. Hinter dem zentralen Mann steht aber noch ein kleines Fragezeichen, Upamecano fehlte am Freitag im Training. „Upa ist in Behandlung in Konstanz bei einem Physiotherapeuten, er lässt sich einfach nochmal seine Statik einstellen und seinen Zeh anschauen. Er muss wieder zu Kräften kommen. Er wird morgen wieder normal trainieren und zur Verfügung stehen“, klärte Nagelsmann auf. Ersatzspieler Josip Stanisic hingegen fällt sicher mit Sprunggelenkproblemen an der Sehne aus.

Im Mittelfeld wird Ryan Gravenberch wohl erneut nicht in der Startelf stehen, womöglich nicht einmal im Kader. Der Niederländer ist umgeknickt und ebenfalls angeschlagen. „Ryan hat eine Prellung am Knie, da ist alles intakt. Es ist ein Schmerzthema, das wird sich morgen entscheiden“, so Nagelsmann.

Choupo-Moting droht Ausfall – Musiala UND Müller in Bayern-Startelf

In der Offensive sorgt sich der Bayern-Trainer um seinen Torjäger. Eric Maxim Choupo-Moting, der in Mainz die Flanke von Cancelo veredelte und später artistisch für Leroy Sané auflegte, droht auszufallen. „Choupo hat Magen-Darm heute gehabt und nicht so gut geschlafen. Ich gehe davon aus, dass er morgen wieder kann. Ob er dann wieder bei vollen Kräften ist, wird man sehen. Es ist nichts Dramatisches, nur eine Magen-Verstimmung. Ich hoffe, dass sich die Lage morgen wieder entspannt“, erklärte Nagelsmann.

Hinter dem Stoßstürmer stellte sich zuletzt häufiger die Frage: Musiala oder Müller? Nagelsmann antwortete mit beiden in seiner Aufstellung und lag damit goldrichtig. Kaum vorstellbar, dass er dieses kongeniale Duo aus Jung und Alt auseinander reißen wird. Beide profitieren vom jeweils anderen und machen sich gegenseitig besser – Musiala verrät sein Traumtor-Geheimnis.

FC Bayern: Coman und Davies duellieren sich um Startelf-Nominierung

Auf der linken Seite liefern sich neuerdings Kingsley Coman und Alphonso Davies einen Zweikampf um einen Startplatz in der Bayern-Aufstellung. Der Franzose zeigte in Mainz eine starke Vorstellung, obwohl es in seinem Spiel wie so oft an Effizienz mangelte. Davies dagegen schien der Bankplatz anzustacheln, der Kanadier erzielte per Kopf sein zweites Saisontor – beide im DFB-Pokal. Man darf gespannt sein, welchem Flügelflitzer Nagelsmann gegen Wolfsburg das Vertrauen schenkt. (ck)

Mögliche Aufstellung des FC Bayern (mit Dreierkette)

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich - Cancelo, Sané, Musiala, Coman - Müller, Choupo-Moting

Mögliche Aufstellung des FC Bayern (mit Viererkette)

Sommer - Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Müller