Müller fällt aus, Kimmich nach Corona-Infektion schon fit? Was zaubert Nagelsmann gegen BVB

Von: Patrick Freiwah

Der FC Bayern gastiert beim BVB ohne Thomas Müller (r.). Für Joshua Kimmich gab es „grünes Licht“. © Sven Hoppe/dpa

Am Samstag treffen in Dortmund der BVB und Bayern München aufeinander. Mit welcher Aufstellung lässt Julian Nagelsmann den FCB beim Bundesliga-Kracher beginnen?

Dortmund/München - Wenn am Samstag (Anpfiff: 18.30 Uhr) Borussia Dortmund und der FC Bayern aufeinandertreffen, begegnen sich die Spitzenklubs unter ungewöhnlichen Vorzeichen: Weder die Hausherren noch der Rekordmeister aus München sind Tabellenführer, stattdessen handelt es sich um das Duell Tabellenvierter gegen Drittplatzierter.

Die Generalproben beider Mannschaften verliefen mit überzeugenden Siegen in der Champions League überragend, von daher können die Fans auf ein spannendes Bundesliga-Duell hoffen. Mit einem Sieg gegen den BVB könnte der FC Bayern den ersten Platz erringen und würde einmal mehr die Moral der Dortmunder brechen, gegen die man zuletzt acht (!) Pflichtspiele in Folge gewann.

Welche Aufstellung wählt FCB-Trainer Julian Nagelsmann für das 137. Bundesliga-Duell der beiden Mannschaften?

FCB trifft am 9. Spieltag auf Dortmund: Abwehr stellt sich fast von selbst auf

Die Mannschaftsteile Tor und Abwehr sind beim FC Bayern in diesen Tagen nahezu unverrückbar: Manuel Neuer wird beim Klassiker gegen Borussia Dortmund zwischen den Pfosten stehen, zudem stellt sich die Defensive aufgrund der neuerlichen Verletzung von Lucas Hernandez nahezu von selbst auf:

Wie gegen Pilsen in der „Königsklasse“ besteht die Viererkette vermutlich aus Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Alphonso Davies. Ungeachtet der Giftpfeile aus der alten Heimat hielt de Ligt zuletzt erfolgreich den Laden dicht und avancierte zum Dirigenten der Münchner Abwehr.

FC Bayern zu Gast beim BVB: Wer spielt neben Goretzka? Drei Teamkollegen stehen bereit

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Kracher hat Julian Nagelsmann die Frage beantwortet, wie es um die Einsatzchancen von Mittelfeldmotor Joshua Kimmich steht. Der Corona-Test verlief negativ, das heißt der Nationalspieler könnte von Beginn an auflaufen. Die größten Einsatzchancen im Spiel bei Borussia Dortmund dürfte jedoch Leon Goretzka haben. Bereits in der Champions League gegen Pilsen gelang das Mittelfeld-Experiment, bei dem der junge Ryan Gravenberch an der Seite des 27-Jährigen zum Einsatz kam, wunderbar. Nichtsdestotrotz agiert der Niederländer (20) für den FC Bayern am Samstag wohl nicht von Beginn an.

Am wahrscheinlichsten wird stattdessen Marcel Sabitzer neben Goretzka die Zentrale bilden. Denn auch der Österreicher spielt bislang eine überzeugende Saison und glänzte insbesondere zuletzt gegen Leverkusen (4:0) mit einer soliden Leistung (Einzelkritik).

Bayern München zu Gast beim BVB: Personeller Luxus im Angriff der Münchner

Auch ohne Thomas Müller, der nach seiner Corona-Infektion im Spiel bei Borussia Dortmund pausiert, kann der FC Bayern mit einer schlagkräftigen Offensive aufwarten. Schließlich befinden sich gleich fünf Hochkaräter in den Reihen der Münchner, darunter Shootingstar Jamal Musiala. Der junge Deutsch-Brite startete furios in die Saison und wird nun bereits mit einem Wechsel zu einem britischen Topklub in Verbindung gebracht. Aus Sicht des Serienmeisters darf gehofft werden, dass der Kopf des unbekümmert aufspielenden Offensivmannes frei von derartigen Gedanken bleibt.

Mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Sadio Mané stehen vier Starstürmer im Aufgebot, drei davon haben gegen den BVB gute Aussichten auf einen Platz in der Startaufstellung. Rückkehrer Coman erhielt zwar „grünes Licht“ von der medizinischen Abteilung, dürfte den Beginn des Spitzenspiels jedoch von der Bank aus erleben. Der Franzose wird aller Voraussicht nach dennoch Einsatzzeit bekommen.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund

Die voraussichtliche FCB-Aufstellung am 9. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 im Duell mit dem BVB:

Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Sabitzer (Kimmich) - Musiala - Sané, Gnabry, Mané. (PF)