Bayern-Aufstellung heute gegen Inter Mailand: Nagelsmann-Rätsel in der Champions League

Härtefälle drohen

Zum Champions-League-Auftakt gastiert der FC Bayern bei Inter Mailand. In Sachen Aufstellung hat Julian Nagelsmann beim FCB die Qual der Wahl.

Mailand – Nach dem furiosen Saisonstart setzte es in der Liga für den FC Bayern zuletzt zwei Dämpfer, die ihre Schatten auch auf die Aufstellung für die Partie gegen Inter Mailand werfen. Es ist somit sehr unwahrscheinlich, dass Julian Nagelsmann keine Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen Union Berlin vornehmen wird.

Bayern-Aufstellung gegen Inter Mailand: Nagelsmann noch ohne abschließende Entscheidung

Aber nicht nur die letzten Ergebnisse tragen ihren Teil zu wechselnden Aufstellungen teil, sondern auch der enorm enge Rhythmus, in dem die Bayern ihre Spiele bestreiten müssen. In diese Kerbe schlägt auch Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel (Spieltags-PK zum Nachlesen): „Wenn man den Rhythmus der letzten Tage und der künftigen Wochen sieht, werden wir immer wechseln“, so die unmissverständliche Aussage des Übungsleiters.

Welcher Spieler genau der Rotation zum Opfer fallen wird, konnte Nagelsmann, auch wenn er gewollt hätte, nicht sagen. „Ich bin bei einigen Positionen für morgen klar, aber nicht für alle“, gewährt der Trainer einen kurzen Blick in seine Überlegungen. Zu den klaren Positionen dürften die beiden Außenverteidiger-Plätze, die mit Alphonso Davies und Benjamin Pavard besetzt sind, zählen. Um die zentralen Positionen in der Viererkette streiten sich mit Hernández, de Ligt und Upamecano derzeit drei Spieler. Möglich, dass Upamecano gegen Inter zunächst auf der Bank Platz nimmt.

FC Bayern zuletzt mit Ladehemmungen – Mané auf die Bank?

Durch die Rückkehr von Leon Goretzka, nach harten Wochen der Verletzung, wird das Luxusproblem der Bayern im zentralen Mittelfeld nicht kleiner. Findet doch auch Marcel Sabitzer im zweiten FCB-Jahr langsam in die Spur und auch Neuzugang Ryan Gravenberch beeindruckte bereits im Bayern-Dress. Eine Position im Zentrum dürfte für Joshua Kimmich gepachtet sein, um die Verbliebene entbrennt das Duell der drei, Ausgang fraglich.

Auch auf denen beim FC Bayern naturgemäß heiß umkämpften vier Offensiv-Positionen zeichnet sich ein Wechsel ab. Sadio Mané hatte nach seinem erfolgreichen Einstand beim FCB zuletzt mit Ladehemmungen, die statistisch nachweisbar sind, zu kämpfen und könnte ein Kandidat für die Ersatzbank sein. Seinen Platz könnte Thomas Müller einnehmen, die zweite Position im Angriff wäre vielleicht ein Thema für Serge Gnabry. Auf den offensiven Flügeln könnte es einen Spieler aus dem Trio Coman-Musiala-Sané treffen, der nicht zum Einsatz kommt. Droht Coman die Bank? Er hatte zuletzt gegen Union Berlin einen glücklosen Auftritt hingelegt.

FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellung gegen Inter Mailand

Neuer – Davies, de Ligt, Hernández, Pavard – Kimmich, Gravenberch – Sané, Musiala – Gnabry, Müller.

