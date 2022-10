FC-Bayern-Aufstellung: Müller muss schon wieder passen – darf Choupo-Moting ran?

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern muss ohne Neuer und Müller gegen Hoffenheim antreten. Trainer Nagelsmann könnte in seiner Aufstellung erneut auf Choupo-Moting setzen.

München – Der FC Bayern will am Samstag seine Aufholjagd in der Bundesliga Richtung Tabellenspitze in Sinsheim fortsetzen – der Rückstand auf Union Berlin beträgt vier Punkte. Im Auswärtsspiel beim Tabellenvierten TSG Hoffenheim erwartet die Bayern keine leichte Aufgabe. Dementsprechend dürfte Julian Nagelsmann die beste zur Verfügung stehende Aufstellung wählen.

Das Bayern-Lazarett lichtet sich allmählich. Gute Nachrichten gab es am Freitag von den Rekonvaleszenten Lucas Hernández und Leroy Sané, die beide Fortschritte im Training machten. Mit Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller gibt es aber zwei Sorgenkinder beim FC Bayern. Die beiden Kapitäne fallen gegen Hoffenheim aus.

FC-Bayern-Aufstellung: Sorgenkinder Neuer und Müller fallen gegen Hoffenheim aus

Besonders der Ausfall von Manuel Neuer tut dem FC Bayern weh, die Schultereckgelenkverletzung scheint schlimmer zu sein als zunächst angenommen. Der Torhüter leide noch immer unter Schmerzen, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz. Auch in der Champions League gegen Barcelona dürfte Neuer noch nicht zurückkehren. Man wolle kein Risiko eingehen und somit die WM-Teilnahme nicht gefährden.

„Wir müssen von Tag zu Tag schauen, es ist einfach ein Schmerzthema. Da kann grundsätzlich schon viel passieren. Eine lange Ausfallzeit oder eine chronische Verletzung, das wollen wir auf jeden Fall verhindern“, erklärte Nagelsmann die komplizierte Gemengelage um Neuer. Im Nachgang sei der Einsatz in Dortmund zu früh gewesen, gab der 35-Jährige zu. „Wir wollten aber unbedingt, dass er spielt, weil es ein extrem wichtiges Spiel war.“ Gegen Hoffenheim wird zum vierten Mal in Folge Ersatzkeeper Sven Ulreich das Bayern-Tor hüten.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Müller ist „sauer“: FCB-Pechvogel fehlt dem FC Bayern

Der Unglücksrabe beim FC Bayern ist derzeit Thomas Müller. Der Ur-Bayer wurde zunächst von Corona ausgebremst, nach seinem Comeback zwickte der Rücken und jetzt kam auch noch eine Magen-Darm-Erkrankung hinzu.

Müller sei „ein bisschen sauer“ wegen seinem Körper, der ihm zum wiederholten Male einen Streich spielt. Der Müller-Ausfall führt automatisch zu Eric Maxim Choupo-Moting, der den Offensivspieler zuletzt äußerst erfolgreich im Sturmzentrum vertreten hat.

FC Bayern: Choupo-Moting wieder in der Startelf? Nagelsmann pokert noch

Eigentlich wollte Nagelsmann dem neuen Super-Stürmer im Bayern-Kosmos nach zwei Startelfeinsätzen eine Pause gönnen, da dieser den „Rhythmus“ mit viel Spielzeit innerhalb kürzester Zeit nicht gewohnt sei. „Über Choupo werden wir heute sprechen, durch den Ausfall von Thomas wäre es schon gut, wenn er spielen kann“, räumte Nagelsmann ein. Er habe das Pensum gut verkraftet und keine Müdigkeitserscheinungen.

Vertraut Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in seiner Aufstellung wieder auf Eric Maxim Choupo-Moting? © Sammy Minkoff/Imago

„Oft ist es so, wenn man gut spielt und im Flow ist, dann spürt man die körperlichen Beschwerden nicht so arg.“ Choupo-Moting ist im Flow und war an fünf der letzten zehn FCB-Treffer direkt beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen). Zudem drängt Kingsley Coman nach abgesessener Bundesliga-Sperre gegen Freiburg und überzeugendem Joker-Einsatz in Augsburg zurück in die Startelf.

„Wir haben natürlich auch King, der wieder fit ist und nicht so viel gespielt hat“, so Nagelsmann. Auch eine defensivere Ausrichtung mit Marcel Sabitzer im Mittelfeld neben Joshua Kimmich und einem vorgezogenen Leon Goretzka wäre eine Option. Dann könnte Nagelsmann einen seiner Offensiv-Cracks von der Bank nachlegen.

Die mögliche Aufstellung des FC Bayern gegen Hoffenheim

Ulreich – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Mané, Coman, Gnabry – Choupo-Moting