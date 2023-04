Bayern-Aufstellung gegen Hoffenheim: Choupo verletzt, Mané suspendiert – setzt Tuchel auf „Neuzugang“?

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern empfängt in der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Thomas Tuchel steht vor einem Aufstellungs-Dilemma. Wer soll die Tor-Flaute beenden?

München – Der FC Bayern München bekommt am Samstagnachmittag in der Bundesliga Besuch von der TSG 1899 Hoffenheim – die Tabellenführung steht auf dem Spiel. Das Problem: Wer soll beim FC Bayern derzeit die Tore schießen? Thomas Tuchel muss erneut auf Top-Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Die spannende Frage bleibt also, wie der Trainer das Offensiv-Problem in seiner Aufstellung lösen will.

Name: Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 49 Jahre), Krumbach (Schwaben) Position: Trainer Bisherige Stationen: FC Bayern, Chelsea, PSG, BVB, Mainz Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2025

Bayern-Aufstellung: Tuchel vergisst Zettel

„Ist raus fürs Wochenende“, bestätigte Thomas Tuchel direkt zu Beginn der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim das verletzungsbedingte Fehlen von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Auf die Nachfrage des Journalisten, ob es noch weitere personelle Ausfälle gebe, kam der Krumbacher kurzzeitig ins Schleudern.

„Da muss ich jetzt überlegen. Normalerweise habe ich immer meinen Zettel dabei, den habe ich jetzt glatt vergessen“, gab Tuchel ehrlich zu. Nach einer kurzen Denkpause fiel es ihm aber auch ohne Notizen ein. „Ne, ich glaube, sonst sind alle bereit.“ Allerdings fehlt auch Sadio Mané, der nach seiner Prügel-Attacke gegen Leroy Sané für ein Spiel suspendiert wurde.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel könnte gegen Hoffenheim auf Mathys Tel setzen. © Sven Simon/Lackovic/Imago

Damit ist die ohnehin zuletzt schwache Offensive des FC Bayern ordentlich ausgedünnt. Choupo-Moting fiel zuletzt mit Knieproblemen aus und musste vorzeitig das Training abbrechen. Am Freitag legte der Kameruner, mit 17 Pflichtspiel-Toren bester FCB-Schütze, einen Ruhetag ein.

Ein Mittelstürmer fehlt den Bayern aktuell an allen Ecken und Enden. Der Rekordmeister konnte in den letzten fünf Partien, abgesehen vom 4:2 gegen Dortmund, nur jeweils maximal einen Treffer erzielen. Beim 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City ging der FCB-Angriff sogar komplett leer aus.

Aufstellung des FC Bayern gegen Hoffenheim: Tuchel verharmlost Sturm-Misere

„Wir haben viele Torchancen herausgespielt in Freiburg, viele hochkarätige Torchancen. Wir hatten viele Torchancen gegen Dortmund, im Pokal gegen Freiburg war es durchwachsen“, wehrte sich Tuchel gegen den Vorwurf einer schwachen Bayern-Offensive. Gegen Manchester City habe er nicht mit sehr viel gerechnet. Das Problem: Es gibt keinen Abnehmer, der diese Torchancen konsequent verwertet.

Serge Gnabry, der in Manchester in vorderster Front kaum in Abschlussaktionen gekommen war, wird wohl auch gegen Hoffenheim wieder in der Startelf stehen. „Serge hatte ganz gute Räume gefunden, war aber ein bisschen schlampig unter Druck am Ball, ein paar technische Fehler leider gehabt. Das hätte noch gefährlicher werden können“, sagte Tuchel über den Nationalspieler.

Bayern-Aufstellung gegen Hoffenheim: Müller keine Sturm-Option – setzt Tuchel auf „Neuzugang“ Tel?

Thomas Müller, der in Manchester spät eingewechselt wurde, kommt jedenfalls nicht als Sturmspitze infrage. „Ich habe den Thomas gerne um den Stürmer herum und eine Linie dahinter“, erklärte Tuchel. Womöglich ist ja Mathys Tel eine Option, wenn auch nicht für die Startelf.

„Er ist ein Kandidat für 20, 30 Minuten, je nachdem wie der Spielverlauf ist“, verriet Tuchel seine Gedanken über Tel, der sich für den Trainer wie ein „Neuzugang“ anfühlen muss. Tel stand nach seinem Muskelfaserriss in Manchester erstmals unter Tuchel im Kader. „Er ist auf jeden Fall ein Kandidat, gerade auf der Neun, weil er gerne auf der Neun spielt und sich auch als Neuner sieht“, erklärte Tuchel. Das noch immer 17-jährige Sturm-Juwel kommt in nur 305 Bundesliga-Minuten auf beeindruckende vier Tore – das sind keine 77 Minuten pro Treffer.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen Hoffenheim

Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo – Kimmich, Goretzka – Sané, Müller, Musiala – Gnabry

Bayern-Aufstellung gegen Hoffenheim: Tuchel will bei Upamecano Aufbauarbeit leisten

An der Startelf gegen Hoffenheim im Vergleich zur Manchester-Partie dürfte sich somit nicht allzu viel ändern. Es ist davon auszugehen, dass auch Unglücksrabe Dayot Upamecano, um den es einen traurigen Rassismus-Eklat gab, wieder das Vertrauen bekommt. „Er war davor in absoluter Topform. Ich habe es eigentlich ausgeschlossen, dass gerade ihm das passiert, er war eigentlich unser formstärkster Spieler. Er braucht natürlich Aufbauarbeit. Er weiß, dass keiner mit dem Finger auf ihn zeigt“, stellte sich Tuchel schützend vor seinen Spieler. (ck)