Corona-Rückkehrer Musiala direkt in der Startelf? Nagelsmann klärt auf

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern trifft im Bundesliga-Spitzenspiel auf den SC Freiburg. Welche Aufstellung wählt Trainer Julian Nagelsmann?

München – Julian Nagelsmann hatte auf der Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern vor der Partie gegen den SC Freiburg eine gute und eine schlechte Nachricht zu verkünden. Angefangen mit der schlechten: Kapitän Manuel Neuer fällt wie schon zuvor in der Champions League bei Viktoria Pilsen aus.

Den Torhüter plagen noch immer schmerzhafte Schulterprobleme. Die frohe Botschaft: Jamal Musiala hat seine Corona-Infektion überstanden und ist eine Option für die Bayern-Aufstellung am Sonntag.

FC-Bayern-Aufstellung: Nagelsmann verkündet bedenkliche Neuer-Diagnose

„Ohne dass man es therapiert mit Schmerzmitteln, kann er seine Schulter nicht so bewegen, dass es ein Spiel zulässt. Es macht wenig Sinn ihn immer voll zu pumpen, davon wird es nicht besser“, erklärte Nagelsmann auf der FCB-PK, die diesmal am Samstag um 9.30 Uhr morgens durchgezogen wurde. Der Terminplan ließ es auch aufgrund der anstehenden Jahreshauptversammlung am Abend nicht anders zu.

Nagelsmann hoffe auf eine Rückkehr von Neuer im DFB-Pokalspiel in Augsburg am Mittwoch. In Freiburg werde erneut Ersatztorwart Sven Ulreich, der es in Pilsen gut gemacht habe, im Tor stehen.

Jamal Musiala: Corona-Rückkehrer direkt in der Bayern-Startelf?

Rechtzeitig für das Freiburg-Spiel wurde Jamal Musiala, mit fünf Toren Bundesliga-Toptorjäger der Bayern, aus der häuslichen Isolation entlassen. Dem Youngster kam nach seiner Corona-Infektion zugute, dass die Partie erst am Sonntag stattfindet und nicht wie gewohnt samstags.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kann für seine Aufstellung gegen Freiburg wieder auf Top-Torjäger Jamal Musiala zurückgreifen. © Sammy Minkoff/Imago

„Er ist kerngesund, hatte keine Symptome, nicht mal Schnupfen“, verriet Nagelsmann. Trotzdem wird er auf Musiala in der Startelf wohl verzichten. „Er wird wahrscheinlich erst mal von der Bank kommen müssen, nach fünf Tagen.“ Joshua Kimmich wurde nach seiner Corona-Rückkehr in Dortmund schließlich auch erst zur Halbzeit eingewechselt.

Bayern-Lazarett wird kleiner: Müller, Davies, de Ligt und Gnabry wieder fit

Des Weiteren lichtet sich das Bayern-Lazarett. Linksverteidiger Alphonso Davies ist nach seiner Schädelprellung aus dem Dortmund-Spiel „beschwerdefrei gewesen und kann spielen“, sagte Nagelsmann. Bei Matthijs de Ligt (Adduktoren) sei er guter Dinge, dass er spielen kann, genauso wie bei Serge Gnabry (Knie). Es müsse aber das Abschlusstraining abgewartet werden.

Auch Thomas Müller, der in der ersten Halbzeit in Pilsen mit Rückenproblemen ausgewechselt werden musste, stehe zur Verfügung. Man müsse aber die Bewegungen mit Ball im Trainingsspiel abwarten, so Nagelsmann. Einem Einsatz des Ur-Bayers dürfte eigentlich nichts im Wege stehen, dann vermutlich wieder als Sturmspitze.

Leon Goretzka, der in Dortmund traf und in Pilsen mit einem Doppelpack glänzte, bekam von Nagelsmann eine Startelf-Garantie ausgesprochen. „Er hat sehr gut gespielt und trainiert, deswegen wird er morgen spielen.“ Kingsley Coman fehlt bekanntlich gesperrt, der Franzose holte sich in Dortmund Gelb-Rot ab.

Mögliche Aufstellung des FC Bayern gegen Freiburg

Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Mané, Sané, Gnabry - Müller