FC Bayern: Aufstellung ist raus! Nagelsmann überrascht gegen die TSG Hoffenheim

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern reist nach seiner Champions-League-Gala gegen Salzburg in der Bundesliga nach Hoffenheim. Welche Aufstellung wählt Trainer Julian Nagelsmann?

Update vom 12. März, 14.26 Uhr: Da ist die Aufstellung! Änderungen zur CL-Gala? Von wegen! Julian Nagelsmann bringt genau die gleiche Startelf wie gegen RB Salzburg. Sorgenkind Dayot Upamecano sitzt also wieder auf der Bank, Jamal Musiala beginnt.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Gnabry, Musiala, Kimmich, Coman - Müller, Sané - Lewandowski

FC Bayern: Aufstellung gegen Hoffenheim – Nagelsmann kündigt jetzt „Kaderveränderungen“ an

München - Der FC Bayern München lieferte in der Champions League eine Machtdemonstration. Mit 7:1 wurde RB Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel nach Hause geschickt. Vier Tage nach der Gala wartet die Bundesliga. Und die Auswärtsfahrt zur TSG Hoffenheim wird mit Sicherheit kein Spaziergang. Im Gegenteil.

Der FC Bayern verlor drei der letzten fünf Duelle in Sinsheim. Zudem konnte Hoffenheim als einzige Mannschaft die letzten vier Bundesligaspiele gewinnen. Mit welcher Aufstellung schickt Julian Nagelsmann seine Mannschaft bei seinem Ex-Klub ins Rennen? Der Trainer kündigt „Kaderveränderungen“ an, allerdings dürften diese nicht wirklich ins Gewicht fallen.

FC Bayern: Aufstellung gegen Hoffenheim - Nagelsmann kündigt „Kaderveränderungen“ an

„Es gibt Kaderveränderungen, weil wir in der Bundesliga drei Spieler weniger als in der Champions League mitnehmen dürfen“, klärte Julian Nagelsmann mit einem verschmitzten Lächeln auf. „Wir werden bisschen was anpassen, aber nicht alles über den Haufen werfen. Es gibt ein paar Dinge, die wir aus dem Dienstagspiel mitnehmen wollen“, sagte der Bayern-Trainer auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag. Welche Dinge das sind, wollte er aber nicht verraten. Allerdings konnte Nagelsmann bei drei angeschlagenen Offensiv-Stars Entwarnung geben.

„Es sieht grundsätzlich alles gut aus. Gestern waren ein paar Spieler zur Behandlung da. Bei Coman, Gnabry und Choupo-Moting ist alles ohne Befund oder irgendeine Dramaturgie. Sie kommen heute alle ins Training und werden auch zur Verfügung stehen“, sagte Nagelsmann. Serge Gnabry wurde gegen Salzburg zur Pause, Kingsley Coman Mitte der zweiten Halbzeit wegen muskulärer Probleme ausgewechselt. Beide könnten in Hoffenheim also wieder in der Startelf stehen.

FC Bayern: Trainer Julian Nagelsmann will seine Aufstellung gegen Hoffenheim geheim halten. © Michael Weber/Imago

Aufstellung des FC Bayern gegen Hoffenheim: Nagelsmann vertraut wohl Salzburg-Startelf

Eine große Rotation nach dem Champions-League-Spiel ist beim FC Bayern auch nicht gegen Hoffenheim zu erwarten. „13, 14 Spieler bekommen 95 Prozent der Spielzeit, das ist nicht nur bei Bayern München so, sondern überall. Wenn mit Goretzka, Davies und Tolisso drei weg sind, verteilt es sich noch mehr auf die verbleibenden Elf“, erklärte Nagelsmann, der zudem versuchen will „immer die formstärksten Spieler auf den Platz zu bringen.“

Somit könnte Nagelsmann gegen Hoffenheim dieselbe Aufstellung wie schon gegen Salzburg wählen. Als Alternativen bieten sich allen voran Abwehrspieler Dayot Upamecano, sowie die zentralen Mittelfeldspieler Marc Roca und Marcel Sabitzer an. Der Österreicher saß gegen seine Landsleute die komplette Spielzeit auf der Bank.

Nagelsmann ehrlich: „Klar haben wir hintendran noch den ein oder anderen Herausforderer. Der aber nicht so stabil ist, dass man darüber nachdenkt dauerhaft zu wechseln.“ Ein ehemaliger Herausforderer, der seine Chance genutzt hat, ist Jamal Musiala. Dem Eigengewächs winkt ein besonderer Rekord. (ck)

FC Bayern: Mögliche Aufstellung gegen Hoffenheim

Neuer - Pavard, Süle, Lucas Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski