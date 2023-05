Bayern-Aufstellung heute gegen Köln: Müller in der Startelf, Goretzka auf der Bank

Von: Melanie Gottschalk

Bis auf die Langzeitverletzten kann Thomas Tuchel im Prinzip aus den Vollen schöpfen. Doch reicht das für das erhoffte Wunder? Die Bayern-Aufstellung.

Update vom Samstag, 27. Mai, 14.14 Uhr: Die Aufstellung ist da! Choupo-Moting hat es nicht in die Startelf geschafft, gute Neuigkeiten aber für alle Fans: Er ist wieder dabei. Auch Goretzka muss erstmal auf der Bank Platz nehmen.

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Mazraoui - Kimmich, Gravenberch, Coman, Sané, Müller - Gnabry

Erstmeldung vom Freitag, 26. Mai, 13.21: München - Am Samstag steigt das Fernduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund um die Deutsche Meisterschaft. Während der BVB zu Hause gegen Mainz antritt, muss der FC Bayern beim 1. FC Köln ran. Und wer die Wahl hat, hat die Qual. Das zumindest trifft auf Thomas Tuchel und seine Aufstellung für das große Saisonfinale zu.

1. FC Köln gegen FC Bayern: Thomas Tuchel kann aus den Vollen schöpfen

Der Trainer der Münchner kann im Prinzip aus dem Vollen schöpfen, bis auf die Langzeitverletzten Alphonso Davies, Lucas Hernández, Manuel Neuer und Paul Wanner sind alle dabei – auch Eric Maxim Choupo-Moting. „Eric Maxim Choupo-Moting ist bereit. Die Wiedereingliederung hat letzte Woche schon begonnen, er hat die letzten beiden Einheiten komplett mitgemacht, ohne Reaktion im Knie. Wenn das auch nach dem Abschlusstraining so bleibt, wird er mit in den Kader kommen“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Doch reicht es direkt noch einmal für die Startelf? Dazu sagte Tuchel nichts, aber: „Es ist extrem schwierig, in Köln Tore zu schießen und zu gewinnen.“ Ein Knipser vorne drin könnte da schon helfen, auch wenn ein Startelf-Einsatz eher unwahrscheinlich ist.

Choupo-Moting konnte in dieser Woche schon wieder voll mittrainieren. © Philippe Ruiz/imago

FC Bayern beim 1. FC Köln: Upamecano und de Ligt als Innenverteidiger-Duo

Was eine mögliche Aufstellung betrifft, ließ sich der Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz weniger in die Karten schauen als sonst, sagte aber über den Gegner aus Köln: „Sie haben sehr viele hohe Balleroberungen und kommen komplett über die physische Komponente.“ Somit könnte Benjamin Pavard wieder auf rechts rücken, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt das Innenverteidiger-Duo bilden.

All jene, die vielleicht auf eine Kader-Rückkehr von Lucas Hernandez gehofft hatten, wurden hingegen enttäuscht. „Lucas hat nach der Verletzung eine neue Rekordzeit in der Rehabilitation aufgestellt. Es wäre mehr als unverantwortlich, ihn in den Kader zu nehmen“, sagte Tuchel.

FC Bayern gegen 1. FC Köln: Zurück zu Sané und Coman?

Leroy Sané und Kingsley Coman könnten wie auf Schalke wieder gemeinsam beginnen, dann würde Sadio Mané wieder nur auf der Bank Platz nehmen. Wie es nach der Saison mit ihm weitergeht, steht noch nicht fest, England-Legende Gary Neville kann seine Situation nicht verstehen. Gesetzt ist aktuell Serge Gnabry, selbiges gilt natürlich für Yann Sommer.

Wird Manuel Neuer womöglich nach Köln mitkommen? „Ich bin überfragt, ob wir Manuel Neuer mitnehmen, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.“ Diese Gedanken wolle er sich im Laufe des Tages machen. Und vielleicht kann der aktuell verletzte Kapitän des FC Bayern dann am Ende doch noch die Schale in den Kölner Himmel strecken. (msb)

1. FC Köln gegen FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Gnabry