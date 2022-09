Lothar Matthäus nennt neue Option für den Bayern-Sturm

Von: Philipp Kessler

Der FC Bayern hat es ohne Robert Lewandowski teilweise noch schwer. Sky-Experte Lothar Matthäus sieht aber noch eine Sturm-Option im Kader.

München – Die Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Bayern bei Union Berlin (1:1) musste verzögert starten, aber als Julian Nagelsmann (35) den Presseraum dann betrat, sah man ihm Erleichterung an. Ja, Eric Maxim Choupo-Moting (33) habe Probleme, die Adduktoren und der Schambein-Bereich zwicken. Aber es sei nun in einer hitzigen Debatte mit dem medizinischen Team besprochen worden, dass der Kameruner „über den Schmerz gehen“ soll. So ist es eben, wenn man der einzig verbliebene klassische Mittelstürmer im Kader ist. Da heißt es: Zähne zusammenbeißen.

FC Bayern: Choupo soll „über den Schmerz gehen“

Die Geschichte vor dem Spiel war interessanter als jene danach. Denn beim zweiten Bundesliga-Remis hintereinander spielte Choupo-Moting gar keine Rolle. Er wurde nicht eingewechselt, weil gegen das Bollwerk ein Stoßstürmer in Nagelsmanns Augen nicht das richtige Mittel zum Erfolg gewesen wäre. Es war mit dem „niedrigen Energielevel“, das Nagelsmann seinem Team attestierte, kein Durchkommen. So blieb es bei einem Tor von Joshua Kimmich, (27) dem enttäuschenden Ergebnis – und der Debatte, die immer wieder passt: Hätte Robert Lewandowski (34) vielleicht geholfen?

„Die Frage gibt es nur, weil ihr sie stellt“, sagte Nagelsmann in Berlin, sichtlich genervt. Aber dem Trainer ist natürlich nicht entgangen, dass die Nachrichten aus Spanien aktuell nicht unbedingt förderlich sind. Bei fünf Liga-Toren in vier Spielen steht Lewandowski, der am kommenden Dienstag mit dem FC Barcelona in der Champions League nach München zurückkehrt. Der Superstar trifft nach Belieben, während die Bayern gegen tief stehende Gegner noch kein Mittel gefunden haben. Aus 56 Torchancen gegen Mönchengladbach (1:1) und in Berlin sind gerade mal zwei Tore entstanden. Der Plan, die Last des Lewandowski-Abgangs auf mehrere Schultern zu verteilen, als Team zu kompensieren, ist aktuell ein wenig ins Stocken geraten.

Champions-League-Auftakt: Choupo-Moting „ist kein Lewandowski“

Dass Choupo-Moting keine ganz schlechte Option ist, hat er seit seinem Wechsel vor zwei Jahren schon das eine oder andere Mal bewiesen. Im Champions-League-Viertelfinale 2021 etwa, als Lewandowski fehlte, traf er gegen Paris St. Germain in Hin- und Rückspiel.

Natürlich, sagt Lothar Matthäus (61) im Gespräch mit der tz, „ist Choupo-Moting kein Lewandowski“, aber der Sky-Experte fügt hinzu: „Trotzdem ist es mal mindestens ein Spieler, den ich da vorne hinstellen kann – und dann nicht Matthijs de Ligt bringen muss.“ Der Innenverteidiger war gegen Gladbach am Schluss als Stürmer eingewechselt worden.

FC Bayern gegen Inter Mailand: Nagelsmann bleibt bei 4-2-2-2-System

In der Startelf hat Choupo-Moting nichts verloren, Nagelsmann bleibt bei seinem 4-2-2-2-System. Für Matthäus kam die Umstellung „überraschend. In den letzten zehn Jahren war man zehnmal Meister mit einem 4-2-3-1-System, hat so auch zweimal die Champions League gewonnen, war eigentlich erfolgreich“. Kritik üben will er nicht, betont aber: „Man ist dadurch ein Risiko eingegangen.“ Und muss mit den Konsequenzen jetzt leben.

Choupo-Moting wird „über den Schmerz gehen“, wenn er denn muss. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) betonte zuletzt: „Wir rechnen mit ihm“, es sei wichtig, ihn in der Champions League als Option zu haben. Gegen Inter Mailand ist auch Mathys Tel (17) wieder dabei. Dass einer der beiden die Diskussion dauerhaft verstummen lassen wird, ist eher unwahrscheinlich.

